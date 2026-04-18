NBAブルズの河村勇輝（24）が18日までに自身のインスタグラムを更新。名門ブルズでプレーできたことに感謝の言葉を並べた。

自身のインスタグラムで「バスケを始めてからずっと憧れだったチームで、プレーできた事心より感謝します」と名門に感謝した。

英語の文では「A real dream come true.I’m excited for whatever comes next!The work isn’t done（まさに夢が叶った瞬間だった。これからの展開が楽しみ！まだ終わらない）」とつづった。

サマーリーグでは存在感を示した。平均23.9分出場で10.2得点、6.2アシスト。2度のダブルダブルを達成し、ブルズとの2WAY契約を勝ち取った。

プレシーズンでもアピールを続けていたが、開幕直前に「右下腿の血栓」が発覚し、無念の契約解除。それでもチーム施設でリハビリを続け、復帰への道を切り開いた。

リハビリを経て、1月6日（同7日）にブルズと再び2WAY契約を結んでチャンスをつかみ直した。Gリーグでは11試合で平均18.7得点、11.0アシストと躍動。NBAでも18試合で平均11.6分出場。3.4得点、2.6アシストで持ち味の創造性あふれるプレーでファンを魅了した。