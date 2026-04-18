読むのが難しいと思う「東急大井町線の駅」ランキング！ 2位「荏原町」を抑えた1位は？【2026年調査】
桜の季節も落ち着き、新しい環境での生活にも少しずつ慣れてきた方が多いのではないでしょうか。心機一転、普段使い慣れない路線の路線図を眺めてみると、意外な読み方の駅名に驚かされることがあります。
All About ニュース編集部では、2026年4月9日の期間、全国20〜60代の男女200人を対象に、駅に関するアンケートを実施しました。その中から、読むのが難しいと思う「東急大井町線の駅」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「読み方が難しいなと思ったから」（30代女性／東京都）、「『えばらまち』と読むが『そうげんちょう』などと誤読されやすく、『荏原』の読みが難しく地名として知らないと正しく読みにくい駅名だから」（40代男性／静岡県）、「読みにくいと思うから」（30代男性／東京都）といったコメントがありました。
回答者からは「読み方が難しいなと思ったから」（30代女性／東京都）、「色んな読み方ができそうで正しい読みがどれか分からないからです」（50代男性／兵庫県）、「ひとつひとつの漢字はわかるが単語としてなんと読むのかわからない」（20代女性／東京都）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年4月9日の期間、全国20〜60代の男女200人を対象に、駅に関するアンケートを実施しました。その中から、読むのが難しいと思う「東急大井町線の駅」ランキングの結果をご紹介します。
2位：荏原町／61票品川区中延に位置する荏原町（えばらまち）駅。駅周辺には「荏原町商店街」があり、地域住民の生活を支える活気ある街並みが特徴です。法蓮寺や旗岡八幡神社などの歴史スポットも点在しています。「荏」という漢字が日常的に使う機会が少ないため、読み方に戸惑う人が多いようです。
回答者からは「読み方が難しいなと思ったから」（30代女性／東京都）、「『えばらまち』と読むが『そうげんちょう』などと誤読されやすく、『荏原』の読みが難しく地名として知らないと正しく読みにくい駅名だから」（40代男性／静岡県）、「読みにくいと思うから」（30代男性／東京都）といったコメントがありました。
1位：九品仏／104票世田谷区奥沢に位置する九品仏（くほんぶつ）駅。駅名の由来は、隣接する「浄真寺」に安置されている9体の阿弥陀如来像（九品仏）から来ています。自由が丘エリアに隣接する落ち着いた住宅街として人気ですが、仏教用語に由来する特有の読み方は、初見での難易度が非常に高いと言えます。
回答者からは「読み方が難しいなと思ったから」（30代女性／東京都）、「色んな読み方ができそうで正しい読みがどれか分からないからです」（50代男性／兵庫県）、「ひとつひとつの漢字はわかるが単語としてなんと読むのかわからない」（20代女性／東京都）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)