主演、稲垣吾郎・草なぎ剛・香取慎吾の映画『バナ穴 BANA_ANA』が、2026年初夏にグランドシネマサンシャイン 池袋ほかにて公開される。

【写真】小澤征悦さんはつよぽんとギターを弾けたのか…？

本作は、2018年に2週間限定公開で28万人を動員し話題を呼んだ4本の短編からなるオムニバス映画『クソ野郎と美しき世界』の第二弾。

監督・脚本は、前作に引き続きCMのみならず映画・舞台とジャンルを超えて活躍する鬼才・山内ケンジ。

また出演者として、ファーストサマーウイカ、趣里、古舘寛治、小澤征悦、吹越満、葉山さら、水野響心、鄭亜美と個性あふれる豪華な面々が発表されている。



『バナ穴 BANA_ANA』／2026年初夏 グランドシネマサンシャイン 池袋 ほか 全国公開予定（C）2026 BANA_ANA Film Partners

今回の映画について、稲垣吾郎は

「僕達にとってもNAKAMAの皆様にとっても、大切なメモリアルとなった『クソ野郎と美しき世界』

その第二弾ともいえる『バナ穴 BANA_ANA』 ようやく皆様に届けられることになりました。



観る者のイマジネーションによって完成する美しい作品です。 どうか、楽しみにお待ちください。」

とコメント。



『バナ穴 BANA_ANA』／2026年初夏 グランドシネマサンシャイン 池袋 ほか 全国公開予定（C）2026 BANA_ANA Film Partners

同じく主演の草なぎ剛は

「謎めきすぎて癖になる。

何度も引き込まれてしまう世界やー。

皆さんお楽しみに！」

と期待をあおる。



『バナ穴 BANA_ANA』／2026年初夏 グランドシネマサンシャイン 池袋 ほか 全国公開予定（C）2026 BANA_ANA Film Partners

そして、同じく主演の香取慎吾は、

「撮影が始まるまでも、撮影が終わってからもとにかく時間が掛かった作品です。



今回もまた、山内監督の世界に参加出来て幸せです。

バナ穴の1人として皆さまにお伝えしたいのは

『考えないで、感じて』



この作品が、バナ穴に迷い込まず、皆さまにお届け出来る事になり嬉しい限りです。」

と本作への思いを語った。

「お話をいただいたときは、山内さんの作る世界に入れる喜びと不安が半々でした」（ファーストサマーウイカ）、「大尊敬する山内ワールド」（趣里）と出演者からの支持も厚い脚本・監督 山内ケンジは

「新しい地図の三人が出る長編映画。それぞれ一人が出演している映画はいくつもあるけれど、三人共に出演、というのは初めてではないでしょうか？前回の「クソ野郎」はオムニバスだったし。 で、三人が田中さん佐藤さん浅沼さんなどと役を作って演じてもらう、ということが、うまく書けたとしても、なあんか嘘っぽくなる気がして、やはり三人とも本人として登場してもらうのが一番自然でよいだろう、と思ったのです。 でも、三人が東京でいろいろ撮影の仕事をしたり、お茶を飲んだり歌ったりするのを撮るっていうのは、もうそれだけで大変すぎるナ、と思ったことと、それじゃあ三人の『情熱大陸』になってしまうし、『情熱大陸』にかなうわけないもんね、と思ったので、いろいろ考えて、こうするのはどうだろう、と思った。 つまり、本人として登場する三人はリアルなんだから、その代わり、場所の設定や時間を少しシュールにして、曖昧なモノにする。そうするとリアルなのにこれは現実なんだろうか、と思えるだろう、それはいいかも知れない。なぜなら、今現在の世の中がそうなのだから。」

とコメントを寄せている。



『バナ穴 BANA_ANA』／2026年初夏 グランドシネマサンシャイン 池袋 ほか 全国公開予定（C）2026 BANA_ANA Film Partners

オノダ役を演じる小澤征悦が

「面白い映画に参加出来て嬉しかったなぁ。

つよぽんと撮影現場で一緒にギター弾けると思って持って行ったんだけど、一緒に弾けたんだっけなぁ。。

弾けなかったんだっけなぁ。。

そんなことも分からなくなるくらい、面白い現場だったなぁ。

という訳でお楽しみに。」

と語るこの映画。

作品鑑賞後「わからない」と苦笑いする関係者が続出、「わからない」のにぐっとくる。そんなすごい映画だという『バナ穴 BANA_ANA』。果たして、どんな作品なのだろうか。