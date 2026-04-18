「全く通用しなかった」「圧倒的フィジカル不足」アメリカに３失点完敗のなでしこジャパン「力の差は断然だったかな」の声
文字通りの「完敗」だった。
アメリカ女子代表との敵地での３連戦。現地４月17日にラストの３戦目に臨んだなでしこジャパンは、０−３で敗れた。
劣勢を強いられた前半は、粘り強い守備でなんとか無失点に抑えた。だが、迎えた後半は47分にCKから先制を許すと、56分にショートカウンターをくらい追加点を献上。64分には再び、CKからゴールを割られた。
攻撃面では思うように決定機を作れず、アメリカの組織的かつ高い強度の守備に苦戦した。
攻守両面で課題が見えた敗戦に、ネット上では以下のような声があがった。
「なでしこ惨敗」
「圧倒的フィジカル不足」
「全く通用しなかった」
「連携面のミスが多かったかな」
「三戦目は厳しい内容と結果になりました」
「強みをなかなか出せないまま終わってしまった」
「歴然とした個の力の差が表面に現れた試合」
「何も出来なかった。という大きな学びを得ました」
「力の差は断然だったかな」
「これが現実でしょう」
１戦目は１−２、２戦目は１−０。そして最後は３失点で敗れ、今回の米国遠征は１勝２敗と負け越して終えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長谷川唯のダブルピース、猶本光の決めカット、熊谷紗希のキラキラネイル...なでしこジャパンFIFA公式ポートレートギャラリー
アメリカ女子代表との敵地での３連戦。現地４月17日にラストの３戦目に臨んだなでしこジャパンは、０−３で敗れた。
劣勢を強いられた前半は、粘り強い守備でなんとか無失点に抑えた。だが、迎えた後半は47分にCKから先制を許すと、56分にショートカウンターをくらい追加点を献上。64分には再び、CKからゴールを割られた。
攻撃面では思うように決定機を作れず、アメリカの組織的かつ高い強度の守備に苦戦した。
攻守両面で課題が見えた敗戦に、ネット上では以下のような声があがった。
「圧倒的フィジカル不足」
「全く通用しなかった」
「連携面のミスが多かったかな」
「三戦目は厳しい内容と結果になりました」
「強みをなかなか出せないまま終わってしまった」
「歴然とした個の力の差が表面に現れた試合」
「何も出来なかった。という大きな学びを得ました」
「力の差は断然だったかな」
「これが現実でしょう」
１戦目は１−２、２戦目は１−０。そして最後は３失点で敗れ、今回の米国遠征は１勝２敗と負け越して終えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長谷川唯のダブルピース、猶本光の決めカット、熊谷紗希のキラキラネイル...なでしこジャパンFIFA公式ポートレートギャラリー