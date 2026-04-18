荒木飛羽、寝る時のお供はダッフィーのぬいぐるみ 憧れの俳優は佐藤健
俳優の荒木飛羽（20）が18日、都内で行われたカレンダー『2026.4-27.3 TOWA ARAKI CALENDAR』発売記念イベント取材会に登壇。自身のプライベートを明かしたほか、憧れの俳優について語った。
【全身ショット】レザージャケットをかっこよく着こなす荒木飛羽
カレンダーが発売され、荒木は「みなさんに喜んでいただけるカレンダーになればうれしい」とにっこり。気に入っているカットは、紫のパーカーを着ているカットだという。「紫のパーカーと白いパンツの組み合わせがかわいくて好きです。自分のパジャマにしたい」と笑みを浮かべた。
また、「ぬいぐるみがないと寝れない」と明かした荒木は、ぬいぐるみを抱いたカットを見ながら「いつもの自分なのかな」と無邪気に語った。寝る時のお供はダッフィーの大きめのぬいぐるみで、保育園生の頃からずっと一緒だそう。ゲームをする時は抱えながら遊んでいるそうで、かわいらしい一面を見せた。
今月から自身が主演を務める映画が公開されるなど、俳優としての活躍が目覚ましい荒木。今後目指したい俳優像を問われると、「憧れてきた先輩方が、周りに目を配れるというか、視野が広い方々だったので、自分もそうなれたらなと思っています」と力強く語った。憧れの俳優については、「幅広い役をやられている」として佐藤健や高杉真宙の名を挙げた。そして、「サスペンスや青春物もやってみたい」と演技の幅を広げようと、意欲を見せた。
カレンダーでは、“癒やし”をテーマにさまざまなパジャマ姿を披露。荒木のかわいらしさと柔らかな魅力が映し出されており、「おはよう」「おやすみ」と囁きかけるようなシチュエーションに、まるで一緒に過ごしているような温もりを感じられる1冊となっている。
【全身ショット】レザージャケットをかっこよく着こなす荒木飛羽
カレンダーが発売され、荒木は「みなさんに喜んでいただけるカレンダーになればうれしい」とにっこり。気に入っているカットは、紫のパーカーを着ているカットだという。「紫のパーカーと白いパンツの組み合わせがかわいくて好きです。自分のパジャマにしたい」と笑みを浮かべた。
今月から自身が主演を務める映画が公開されるなど、俳優としての活躍が目覚ましい荒木。今後目指したい俳優像を問われると、「憧れてきた先輩方が、周りに目を配れるというか、視野が広い方々だったので、自分もそうなれたらなと思っています」と力強く語った。憧れの俳優については、「幅広い役をやられている」として佐藤健や高杉真宙の名を挙げた。そして、「サスペンスや青春物もやってみたい」と演技の幅を広げようと、意欲を見せた。
カレンダーでは、“癒やし”をテーマにさまざまなパジャマ姿を披露。荒木のかわいらしさと柔らかな魅力が映し出されており、「おはよう」「おやすみ」と囁きかけるようなシチュエーションに、まるで一緒に過ごしているような温もりを感じられる1冊となっている。