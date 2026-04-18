将棋の伊藤匠叡王（王座、23）に斎藤慎太郎八段（32）が挑戦する第11期叡王戦五番勝負第2局が4月18日、石川県加賀市の「アパリゾート佳水郷」で行われている。シリーズは伊藤叡王が先勝を飾っており、連勝で3連覇に“王手”をかけるか、斎藤八段が追いつくか、大きな注目が集まっている。本局は、斎藤八段の先手で矢倉の出だしとなった。

【中継】伊藤叡王VS斎藤八段 注目の第2局（生中継中）

伊藤叡王の3連覇か、2期連続挑戦者となった斎藤八段が悲願の叡王奪取を叶えるのか。注目のシリーズ第2戦は、柴山潟に面する片山津温泉に位置し、雄大な白山連峰を望む「アパリゾート佳水郷」を舞台に争われている。

伊藤叡王の先勝で迎えた本局は、先手番の斎藤八段が矢倉を志向。伊藤叡王は中住まいで対抗している。斎藤八段が積極的な動きを見せており、ABEMAで解説を務める佐藤慎一六段（43）は「お互い読みが合う2人という印象。熱戦になって夕方以降も大熱戦になりそう」、阿久津主税八段（43）は「ねじり合いになりそう」と今後の展開に期待を込めていた。

注目の一戦を制するのはどちらか。持ち時間は各4時間。

【昼食の注文】

伊藤匠叡王 アパ社長カレースペシャル、加賀棒茶

斎藤慎太郎八段 鰤大根と加賀黒木うどん、ミニアパ社長カレーロールカツ春野菜添え、緑茶

【昼食休憩時の残り持ち時間】

▲斎藤慎太郎八段 2時間27分（消費1時間33分）

△伊藤匠叡王 3時間5分（消費55分）

（ABEMA／将棋チャンネルより）