オアシズ大久保佳代子（54）が18日放送の、フジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜午前11時）にゲスト出演。藤本美貴、庄司智春夫妻がそろい踏みの番組オープニングにツッコミを入れた。

キッチン付きの撮影スタジオで藤本と庄司がオープニング曲を歌唱。「野菜がたっぷりとれる〜♪」と藤本のパートのときにキッチン横のドアが開いて、大久保が入った。

夫婦二人が歌っていることを確認した大久保は「無理、無理、無理、無理」と叫んで、慌てて引き返しドアを閉じようとしたが、その存在に気付いた庄司に「帰らないで、帰らないで」と懇願。再びドアを開けてキッチンに入ったが「無理、無理、無理」と連呼。戻ろうとしたが、庄司に左腕をつかまれて捕獲された。

藤本と庄司に挟まれると、歌の最後の歌詞「おいしい時間が始まるよ〜」のフレーズだけはカメラを見据えて、2人に合わせて両手を広げてポーズを決めた。大久保は「あ〜、怖かった」とぽつり。

庄司から「無理、って何でですか」と質問されると、大久保は「怖かった、二人が…何か変な空間に入るのが怖かった」とボヤいた。