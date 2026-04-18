“ホルムズ海峡開放”実現は不透明　イラン議長が警告、アラグチ外相発言と食い違い　開放情報で商船20隻動くも停止、一部引き返し

イランのガリバフ国会議長は17日、アメリカ側の海上封鎖が続く限りホルムズ海峡は開かれないと警告しました。

アラグチ外相は「完全に開放する」と発表していましたが、実現は不透明な情勢です。

ホルムズ海峡をめぐりイランのアラグチ外相は17日、全面的に開放されると表明しましたが、アメリカのトランプ大統領はイランの港湾に対する海上封鎖は合意が成立するまで続けると強調しています。

こうした中、イラン側の交渉責任者ガリバフ国会議長は17日にSNSで、アメリカ側の海上封鎖が続く限りホルムズ海峡は開かれないと警告しました。

また、イラン革命防衛隊に近いタスニム通信はアラグチ外相の発表を批判し、通航できるのは革命防衛隊の許可を受けた商船に限るなどの条件を伝えました。

ロイター通信によりますと、海峡開放の情報を受けて約20隻の商船が海峡に向かったものの途中で停止し、一部は引き返したということです。

一方、アメリカとイランの2回目の直接協議についてCNNテレビは17日、イランの情報筋の話として20日に開かれるとの見通しを伝えましたが、「濃縮ウラン」の扱いをめぐり主張は対立していて厳しい交渉が予想されます。