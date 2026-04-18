8人組ダンスボーカルグループのICEx（アイス）の志賀李玖（21）が18日、都内で初写真集「遊色」（KADOKAWA）発売記念イベントを開催した。

撮影は沖縄県で行い、「初めて沖縄を訪れました。砂浜もさらさらで、海もきれいで最高でした」と満面の笑みを浮かべ、「ソーキそばやタコライスを初めて食べて、タコライスは『タコ』ってあるから、タコが入っているのかと思っていた。お肉や野菜が入っていてすごくおいしかったです」と語った。

23年にデビューし、現在はNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」に織田信長の小姓役で出演するなど、俳優としても活躍している。「小栗旬さんの演技はずっと後ろで見させてもらっています」と明かし、「緊迫した雰囲気でも堂々と演技している姿を見て、すごさを感じた。僕はずっと緊張しながらブルブルしているのに…。自分も頑張ろうと思えましたし、僕も緊迫した雰囲気の演技をしてみたいと思うようになりました」と語った。

今後の意気込みを問われると、「ICExとしても個人としてもお仕事をたくさんいただいて、もっと僕という存在を知ってもらえる1年にしたい」と力強く語った。