【あす19日の天気】“早くも夏日” 西日本や東日本の広い範囲で25℃以上に きょう18日は関東で晴れて初夏の陽気も午後は九州南部を中心に本降りの雨
東日本は晴れる所が多いでしょう。北日本や西日本は雲が多く、雨の降る所がありそうです。午後は九州の南部を中心に本降りの雨となる所があるでしょう。近畿や四国は日の差す所がありますが、にわか雨の可能性があるため、折りたたみ傘があると安心です。北日本は夜にかけて雨の止む所が多くなりそうです。
関東から西の各地では気温が23℃前後まで上がるでしょう。晴れる関東はきのうより3℃ほど高く、初夏の陽気となりそうです。北日本は広く15℃以上で、20℃に届く所もあり、この時期としては暖かく感じられそうです。
＜きょう18日（土）の各地の予想最高気温＞
札幌：18℃ 釧路：10℃
青森：18℃ 盛岡：18℃
仙台：20℃ 新潟：21℃
長野：23℃ 金沢：22℃
東京：23℃ 名古屋：23℃
大阪：25℃ 岡山：22℃
広島：24℃ 松江：25℃
高知：24℃ 福岡：23℃
鹿児島：24℃ 那覇：27℃
あす日曜日は、九州を中心に雨の降りやすい状態が続くでしょう。そのほかの地域は晴れる所が多くなりそうです。気温も上がって、西日本や東日本の広い範囲で25℃以上の夏日となるでしょう。月曜日にかけては晴れる所が多い予想ですが、火曜日は北日本を中心に雨の降る所がありそうです。水曜日は天気の回復する所が多いでしょう。