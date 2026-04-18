東日本は晴れる所が多いでしょう。北日本や西日本は雲が多く、雨の降る所がありそうです。午後は九州の南部を中心に本降りの雨となる所があるでしょう。近畿や四国は日の差す所がありますが、にわか雨の可能性があるため、折りたたみ傘があると安心です。北日本は夜にかけて雨の止む所が多くなりそうです。

関東から西の各地では気温が23℃前後まで上がるでしょう。晴れる関東はきのうより3℃ほど高く、初夏の陽気となりそうです。北日本は広く15℃以上で、20℃に届く所もあり、この時期としては暖かく感じられそうです。

＜きょう18日（土）の各地の予想最高気温＞

札幌：18℃ 釧路：10℃

青森：18℃ 盛岡：18℃

仙台：20℃ 新潟：21℃

長野：23℃ 金沢：22℃

東京：23℃ 名古屋：23℃

大阪：25℃ 岡山：22℃

広島：24℃ 松江：25℃

高知：24℃ 福岡：23℃

鹿児島：24℃ 那覇：27℃

あす日曜日は、九州を中心に雨の降りやすい状態が続くでしょう。そのほかの地域は晴れる所が多くなりそうです。気温も上がって、西日本や東日本の広い範囲で25℃以上の夏日となるでしょう。月曜日にかけては晴れる所が多い予想ですが、火曜日は北日本を中心に雨の降る所がありそうです。水曜日は天気の回復する所が多いでしょう。