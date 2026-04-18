開催：2026.4.18

会場：クアーズ・フィールド

結果：[ロッキーズ] 1 - 7 [ドジャース]

MLBの試合が18日に行われ、クアーズ・フィールドでロッキーズとドジャースが対戦した。

ロッキーズの先発投手は菅野智之、対するドジャースの先発投手はタイラー・グラスノーで試合は開始した。

1回表、3番 ウィル・スミス 4球目を打ってセンターへの犠牲フライでドジャース得点 COL 0-1 LAD

2回表、6番 マックス・マンシー 4球目を打ってセンターへのホームランでドジャース得点 COL 0-2 LAD

3回表、6番 マックス・マンシー 5球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでドジャース得点 COL 0-3 LAD、7番 アンディ・パヘス 初球を打ってセンターへの犠牲フライでドジャース得点 COL 0-4 LAD

4回表、3番 ウィル・スミス 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでドジャース得点 COL 0-5 LAD

4回裏、4番 トロイ・ジョンストン 3球目を打ってサードゴロ 3塁ランナーは本塁へでロッキーズ得点 COL 1-5 LAD

5回表、6番 マックス・マンシー 3球目を打ってライトスタンドへのホームランでドジャース得点 COL 1-6 LAD、9番 アレックス・フリーランド 2球目を打ってレフトへの犠牲フライでドジャース得点 COL 1-7 LAD

試合は1対7でドジャースの勝利となった。

この試合の勝ち投手はドジャースのタイラー・グラスノーで、ここまで2勝0敗0S。負け投手はロッキーズの菅野智之で、ここまで1勝1敗0S。

なお、ドジャースの大谷翔平はこの試合で5打数、2安打、0打点、打率は.265。さらに、ロッキーズの菅野智之はこの試合で4.0回を投げ、9安打（1本塁打）、5失点、3奪三振、防御率は3.92となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-18 12:20:18 更新