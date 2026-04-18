◇近畿学生野球春季リーグ第3節2回戦 阪南大5X―2大阪工業大（延長10回タイブレーク）（2026年4月18日 大阪シティ信金スタジアム）

阪南大が連勝で2つ目の勝ち点を挙げた。

延長10回、手堅く送りバントで1死二、三塁した。ここで1番・澤田哉斗（2年、広陵）がカウント3―1から右翼越えにサヨナラ3ランを放った。

「甘い球が来たら打ってやろうと思っていました。少しこすった打球だったけれど、ライトフライでもオーケーだと思っていたので」

リーグ戦初本塁打は、高校時代も公式戦ではなかった劇的サヨナラ打となった。

次節の奈良学園大戦は優勝争いで大きなカードだ。澤田哉は「このホームランは一端忘れて、勝ち点を取れるようにしたい」と、気持ちを引き締めた。

垣下真吾監督は「昨年は4番も打たせていたが、今季は一番いいバッターを先頭で起用しています」と、信頼を置く澤田哉のサヨナラ本塁打を喜んだ。さらに、9回2失点と好投した坂下海月（2年、名張）について「（エースの）元木に続く投手が課題だったので、よく投げてくれた」と、リーグ戦初先発右腕の好投を称えた。