“くみっきー”ことモデルの舟山久美子が、ロングヘアをボブヘアにカットする様子を公開し、絶賛の声が寄せられている。

くみっきーは１７日、自身のインスタグラムを更新。「本日はＢｉｒｔｈｄａｙ Ｅｖｅｎｔ ２０２６ 足を運んでくださった皆様、本当にありがとうございました！皆様の温かいお声と、祝いに包まれて、最高に幸せな１日になりました 何よりも会えて嬉しかった！」と、自身の３５歳誕生日を記念したイベントを振り返った。

続けて、「そして、、、会場限定のサプライズだった『ＮＥＷ久美子』解禁です」とつづると、ロングヘアを自身でハサミでカットし、パーマをかけたボブヘアにオフショルの淡いイエローカラーのドレスを合わせた姿を披露。「イベント直前に、実は気合を入れてバッサリカットしていました 約１０年ぶりにロングの私とお別れして、心機一転！パーマボブの私で新しい１年をスタートします 更にレベルアップした舟山久美子をこれからもどうぞよろしくお願いします」とファンに呼びかけ、「＃３５歳 ＃心機一転 ＃ボブ ＃パーマ ＃Ｂｉｒｔｈｄａｙ」とハッシュタグをつけた。

この投稿には、イベントに参加したファンを中心に「ボブヘアめっちゃ似合ってます」「ボブヘア可愛すぎた」「ボブのくみっきー！！！」「最高です」「ＮＥＷ久美子似合いすぎてて…ビジュ良すぎだった」「実際お会いしてくみっきーさんの素敵な雰囲気はもちろんお人柄や可愛い笑顔にますます惹かれました」などの声が寄せられている。