女優・千堂あきほが16日、自身のインスタグラムを更新。娘の誕生日につくったリクエストディナーを公開した。



【写真】ナチュラルな表情が印象的 娘の愛を受け止めるやさしいママ

2011年から北海道に移り住んでいる千堂。「我が家の4月は2回もスペシャルデー 二女さんのリクエストディナーとともに、15歳誕生日！おめでとう」と記し、バースデーを祝福。パスタや揚げ物が盛られたテーブルの写真をアップした。



千堂は「あなたが生まれていなければ、母さんのこの北海道生活はなかったかもしれませんね 連れてきてくれてありがとう♡」と続け、さらに「今朝、くそ重たい鞄を背負い登校する姿を見てウルッときた たくましくなったね」と成長に目を細めた。



娘から譲られたケーキを食べるママの自然体ショットも公開。母としての思いが伝わる投稿に、ファンからは誕生日を祝うコメントとともに、「あきほさん幸せそう～」「優しいお子さんは何よりの宝ですね！」といった声が届いていた。



千堂は1987年に芸能界デビューし、フジテレビ系「オールナイトフジ」の司会で人気に火がついた。「学園祭の女王」の異名も。フジテレビ系ドラマ「東京ラブストーリー」(91年)などに出演。2000年に結婚し、08年に長女を出産。11年に次女を出産したことをきっかけに夫の故郷に移住した。



（よろず～ニュース編集部）