アニメ犬みたいになってしまったわんこの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で16万8000回再生を突破し、「五度見はしたくなる可愛さ」「魅力的すぎる」「唯一無二のカット」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：ボサボサの犬をトリミングに連れて行ったら…二度見せざるを得ない『アニメ犬のような完成形』】

トリミングに連れて行ったら…

TikTokアカウント「meiとゆずぽん」の投稿主さんは、『ぽん太』ちゃん、『ゆず』ちゃんという2匹のわんこと暮らしています。今回は、2匹のトリミングの様子を紹介したそう。しばらくカットをしていなかったため、ぽん太ちゃんもゆずちゃんもボサボサに毛が伸びていたといいます。

トリミングに連れて行き、迎えに行ってみると…。2匹は、ハイテンションで扉から出てきました。しかし、新しい姿は想像を絶するものだったのです。

今回のカットは、全体を丸いフォルムに整えながらも、足だけ丸刈り、足先は小さく毛を残すという独特なもの！まるで、デフォルメされたアニメ犬のような風貌になってしまったのでした。

動いてもチャーミングな姿に♡

家に帰ると、トリミングを頑張ったご褒美にオヤツをあげることに。お座りをして待っていた2匹ですが、我慢できなくなったぽん太ちゃんが皿に飛びついてしまいました。その結果、皿はひっくり返り、投稿主さんが叫ぶという大惨事に…。

まさかのドタバタ劇となったものの、2匹の姿は何度も見たくなるほど魅力的。立っている姿もどこかシュールで面白く、動けば思わず笑ってしまうほど…。唯一無二なカットで、個性を爆発させた2匹なのでした♡

ぽん太ちゃんとゆずちゃんの斬新な姿に釘付けになった人は多い様子。「種が変わってるw」「からあげみたい」「間違って食べそう」「こんな形のイスある」などさまざまなコメントが寄せられました。

街中での反応は？

そんな2匹を散歩に連れて行くと、色々な人から声を掛けられるそうです。その多くが、見た瞬間に吹き出すというちょっぴり不名誉なもの。この日も、テコテコ歩くゆずちゃんの姿を見た通りすがりの人が、「かわいいw」と笑っていたといいます。

街中での反応とは対照的に、本人は自分の姿を気に入っている様子。「笑うな」とばかりに相手を睨むのだそうです。こんなかわいいわんこたちに出くわしたら、1日幸せな気持ちで過ごせそうですね！

TikTokアカウント「meiとゆずぽん」には、ぽん太ちゃん＆ゆずちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「meiとゆずぽん」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。