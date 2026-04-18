◆米大リーグ ロッキーズ１―７ドジャース（１７日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）

ドジャースの大谷翔平投手（３１）が１７日（日本時間１８日）、敵地・ロッキーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、５打数２安打の活躍で、チームは４連勝を飾った。この日は試合前から大雪が降り、一時は球場が辺り一面雪で埋め尽くされたが、定刻通りに開始。開始時の気温は１・６７度で、球団史上最も寒い試合となっていた。

大谷は菅野智之投手（３６）との日本人対決では、初回先頭の１打席目は右翼線二塁打を放ち、連続試合出塁記録を「４９」に更新。２点リードの２回２死一塁で迎えた２打席目は、８７・６マイルのスプリットを捉えて右安とし、日本時代からは６打数６安打となった。３打席目は二ゴロに倒れ、菅野からの連続安打は途切れた。

侍ジャパンで共に戦った２人によるメジャー２度目の対決。菅野とは昨年９月７日（同８日）の敵地・オリオールズ戦で初対戦となった。メジャー初対決では２球目シンカーをいきなり中堅右横に放り込むと、続く２打席目も３球目の直球を捉え、圧巻の２打席連発。ＮＰＢ時代も２打数２安打と相性が良く、日米通算では４打数４安打２本塁と圧倒していた。

チームは先発グラスノーが、７回９２球を投げて２安打、７奪三振、１失点の好投。打っては打線が初回にスミスの中犠飛で大谷が先制のホームイン。さらにマンシーが２回先頭でソロを放つと、３回には適時二塁打、５回には再び先頭でソロを放つなど、大暴れ。５回までに７得点を奪うなど、試合を優位に進めた。