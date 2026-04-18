アメリカの関税が、少なくとも6ヵ月間影響

「2025年について申し上げますと、アウトモビリ・ランボルギーニにとっては全般的に素晴らしい1年となりました」

【画像】2025年の納車台数は過去最高の1万747台を記録！好調の続くランボルギーニ 全14枚

同社ステファン・ヴィンケルマン会長兼CEOは、誇らしげに語り始めた。ランボルギーニが2025年の業績を正式に公表する直前にリモート形式で行った、グループインタビューでのできごとである。



アウトモビリ・ランボルギーニのステファン・ヴィンケルマン会長兼CEOにインタビュー。 ランボルギーニ

「グローバルな納車台数は過去最高の1万747台。売り上げも史上最高の32億ユーロとなりました。ただし、営業利益は史上2番目の7億6800万ユーロでした」

なぜ、販売台数と売り上げ高が伸びたのに、利益だけが史上最高を記録しなかったのか？

「その理由はおおむね明快です。アメリカの関税が、少なくとも6ヵ月間にわたって影響しました。これは初めてのことです。また為替レートの影響も受けました。そのうちのひとつは対米ドルレート、もうひとつは対日本円レートです。そして3つめの理由が、先ごろ発表した『4番目のモデルをフルエレクトリックからプラグインハイブリッドに変更』したことにあります」

ヴィンケルマンは明言しなかったが、『4番目のモデル』の開発計画を見直したことで、いわゆる特別項目を実施したことが利益を圧縮したと推測される。

ランボルギーニは超優良ラグジュアリーブランド

それにしても立派な業績だ。

そもそもランボルギーニが年産1000台を越えたのは、ガヤルドの生産が軌道に乗った2003年のことで、この年の生産台数はガヤルドとムルシエラゴをあわせてわずかに1305台。これ以降、リーマンショックの影響で2009年と2010年のセールスが伸び悩んだのを除けば生産台数は毎年、右肩上がりに上昇。



2025年の納車台数は過去最高の1万747台を記録。売り上げも史上最高の32億ユーロとなった。 ランボルギーニ

そして2018年に『3番目のモデル』としてSUVのウルスをリリースしたところ、セールスの伸びはさらに勢いを増し、2017年の3815台から2018年は5750台、そしてウルスの生産が軌道に乗った2019年には8205台を記録し、1万台の大台に王手を掛けたのであった。

翌2020年はコロナ禍の影響で足踏みをしたものの、2021年には早々と成長基調に戻したのに続き、2023年には1万112台を販売して1万台の大台を初めて突破。2024年も1万687台を記録したのに続いて、2025年は前述のとおり1万747台を売り上げた。

つまり、世界経済を震撼させたリーマンショックとコロナ禍を除けば、過去四半世紀にわたって順調にセールスを伸ばしてきた『超優良ラグジュアリーブランド』がランボルギーニなのである。

長きにわたって成功を謳歌してきた秘密

では、ランボルギーニがこれほどまで長きにわたって成功を謳歌してきた秘密はどこにあるのか？ 2005年に会長兼CEOに就任して以降、アウディ・スポーツとブガッティのトップを務めた4年間を除き、16年間にわたりブランドを率いてきたヴィンケルマンに訊ねた。

「ひとつは新製品を開発するための投資を惜しまないこと。さらには供給が不足している製品はないかを常に確認しながら、販売した製品の残存価値を継続的にチェックするとともに、顧客が期待するテクノロジーをいち早く採り入れつつ、市場の動向に注視する。こうしたことが安定した成長には欠かせないと考えます」



日本におけるランボルギーニは、北米、ドイツに続く第3のマーケットに成長した。 ランボルギーニ

もうひとつ重要なのが、各地域のセールスをいかにバランスさせるかにあるとヴィンケルマンは語る。

「ヨーロッパのマーケットは堅調です。日本は、北米、ドイツに続く第3のマーケットに成長しました。これも非常に重要なことです。最大の市場であるアメリカ、そしてヨーロッパ、アジア・パシフィックに重要な市場を形成し、各地域のバランスを保つこと。これも安定的な成長には欠かせません」

リーマンショックやコロナ渦といった経済危機に対処し、その影響を最小限に留めることも経営陣の重要な役割だと訴えた。

「コロナ禍後に起きた、世界的なロジスティックの混乱にもうまく対処しました。また、ウクライナに侵攻したロシアに対しては輸出を停止しています。近年、中国ではラグジュアリー市場が冷え込んでいますが、その影響もなんとか乗りきったといえます。

現在、私たちが直面しているのはアメリカ合衆国の関税問題で、この影響により売り上げと利益が縮小しています。アメリカは私たちにとって世界最大の市場なので、この影響は見逃せません」

＊ランボルギーニのトップが初めて吐露した弱音（後編）へと続きます。