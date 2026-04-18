◇MLB ドジャース7-1ロッキーズ(日本時間18日、クアーズ・フィールド)

ドジャース打線がロッキーズ投手陣から5回まで毎回得点を奪うなど躍動。13安打を放ち大量7得点でリードを奪い、大勝しました。

初回、先頭の大谷翔平選手がロッキーズ先発の菅野智之投手からツーベースヒットを放つと、1アウト3塁からウィル・スミス選手の犠牲フライで先制します。

2回はマンシー選手が菅野投手からソロHRを放つと、3回にはマンシー選手のタイムリーツーベースヒットとアンディ・パヘス選手の犠牲フライで2得点で4-0。4回には1アウト2塁からスミス選手がタイムリーを放ち、もう1点を加えました。

そして4回5失点で菅野投手が降板した後の5回にも、ドジャース打線が火をふきます。先頭のマンシー選手がこの日2本目となるソロを放つと、さらにパヘス選手と、キム・ヘソン選手の連打でノーアウト1塁3塁とし、続くアレックス・フリーランド選手の犠牲フライでさらに1点を加え、合計7得点。その後は得点できませんでしたが、この序盤の大量リードを守り切り、7-1と快勝しました。

ドジャース打線は5回までに先発全員安打まであと1人に迫る二桁安打と絶好調。これで15勝に到達。勝率.789と圧巻の強さをみせつけています。