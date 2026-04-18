◇MLB カブス 12-4 メッツ(日本時間18日、リグリー・フィールド)

カブス・鈴木誠也選手が「5番・ライト」で先発出場し、先制打含む2安打1打点の活躍。対するメッツは千賀滉大投手が先発し、4回途中7失点で3敗目(0勝)となりました。

鈴木選手は2試合連続複数安打を記録。第1打席、2アウト1、3塁のチャンスで千賀投手が高めに投じた97.1マイル(約156.3キロ)の直球をライト前へ落とし、先制タイムリーを放ちました。

第2打席はライトへのフライ。投手が代わった第3打席は2アウト満塁のチャンスでしたが、フルカウントから見逃し三振に倒れました。

第4打席はライトへの2ベースで出塁すると、後続のタイムリーで生還してダメ押し点を演出した鈴木選手。第5打席は凡退するも、この試合5打数2安打1打点、2得点の活躍で勝利に貢献しています。

一方の千賀投手は3回途中7失点と苦しんだ前回12日アスレチックス戦から中5日での先発マウンド。しかし初回、鈴木選手の先制タイムリーと次打者の3ランを浴び、4失点の立ち上がりとなりました。

2回にも2ランを被弾。3回はピンチをダブルプレーで切り抜け無失点としましたが、4回に1アウトからヒットを打たれて降板しました。

千賀投手は3回1/3、65球を投げて打者18人に6被安打(うち2被本塁打)、3奪三振、3与四球、7失点(6自責点)。これで2試合連続7失点での2連敗となっています。