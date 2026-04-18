◇ナ・リーグ ロッキーズ1―7ドジャース（2026年4月17日 デンバー）

ロッキーズの菅野智之投手（36）が17日（日本時間18日）、本拠でのドジャース戦に先発。今季最短の4回を9安打、毎回の5失点で降板し、今季初黒星を喫した、

“天敵”にリズムを崩された。初回、先頭打者として対戦した大谷にカウント1―2からの4球目に投じたスライダーを捉えられ、右翼線二塁打を浴びた。その後タッカーの二ゴロで大谷を三塁へと進め、スミスに中犠飛を許し、先制点を失う。さらに2回にもマンシーに右中間へのソロ本塁打を許し、2点目を失うと、3、4回も立て直すことができず、毎回失点を喫した。

大谷には0―2の2回2死一塁からも2打席連続被安打となる右前打を浴びた。日本時代、15年6月10日の交流戦・日本ハム戦で対戦し、2打数2安打1四球と打ち込まれた。メジャーでは昨年9月7日（同8日）に対戦し、2打席連続被弾。この日の第3打席は二ゴロで、日米通じて8打席目の対戦で初めて凡打に仕留めたが、通算の対戦成績は7打数6安打。天敵を封じることはできなかった。

厳しい条件下での登板となった。試合開始前、ロッキーズの本拠地があるコロラド州デンバーでは大雪が降りしきり、グラウンドは一面、銀世界に。懸命な除雪作業を経て、ようやく試合開催にこぎ着けたが、試合開始時点でも気温は1.67度と厳寒状態だった。困難な状況にも動じることはなかったが、本来のリズムを欠き、強力打線に飲み込まれる形となった。

菅野は今季2試合目の登板となった4月5日（同6日）フィリーズ戦で6回4安打1失点と好投し、今季初勝利をマーク。10日（同11日）パドレス戦でも、チームの勝利には結びつかなかったが、6回4安打2失点と安定した投球を続けていた。シェイファー監督もこの日の試合前「球種の幅だけでなく、プロフェッショナリズムもそうだし、自分の思い通りにボールを操る能力、それに落ち着きや快適さ。仕事への取り組み方には、みんな本当に感心している」と信頼感を示していたが、期待に応えることはできなかった。