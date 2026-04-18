【父「土下座しろ！」の10年後】親子である事実は変えられない。でも…！＜第17話＞#4コマ母道場
10年前、当時18歳だったアカリさんは、大学受験の際、学歴コンプレックスをこじらせた父親から土下座を強要されました。学費を得るためにその要求を受け入れたアカリさんは、同時に両親からの自立を決意します。そして大学進学を機に、両親とは次第に疎遠になっていったのですが……。
第17話 真実は変えられる【アカリの気持ち】
【編集部コメント】
アカリさんとヒデキさん、ミサトさんが「親子」である事実は、どう足掻いても変えることはできないのです。もしかしたら大学進学で実家を出てから、アカリさんはどうやったら親子の縁を切ることができるのかを考えていたのかもしれませんね。でも残念ながら「親子」の事実は一生変わらない……。だとしたら……自分の気持ちをハッキリと強く持って、親子の縁を切ろう……そう決めたのでしょう。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・海田あと
第17話 真実は変えられる【アカリの気持ち】
【編集部コメント】
アカリさんとヒデキさん、ミサトさんが「親子」である事実は、どう足掻いても変えることはできないのです。もしかしたら大学進学で実家を出てから、アカリさんはどうやったら親子の縁を切ることができるのかを考えていたのかもしれませんね。でも残念ながら「親子」の事実は一生変わらない……。だとしたら……自分の気持ちをハッキリと強く持って、親子の縁を切ろう……そう決めたのでしょう。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・海田あと