「一緒にラウンドしたい女子プロ」ランキング！ 2位は笑顔がチャームポイントのメジャーチャンピオン
個人競技ではあるが、相手のプレーをたたえたり、惜しいショットには一緒になって残念がったりと、仲間と一緒に一喜一憂しながらラウンドできるのがゴルフの醍醐味。同じテンションで盛り上がれる人となら、楽しいゴルフになるだろう。そこで、「一緒にラウンドしてみたい女子プロ」は誰か、雑誌『ALBA』の読者にアンケートを実施。2位にランクインしたのは、笑顔がチャームポイントのメジャーチャンピオン、渋野日向子だ。
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【2位】渋野日向子2位に選ばれたのは、2019年の全英オープン優勝で、一躍時の人となった渋野日向子。“スマイル・シンデレラ”の愛称が付いたきっかけでもあり、コメントにも「笑いが多い賑やかなラウンドになりそう」「愛嬌があって楽しく回れそうなイメージ」「メジャーチャンピオンなのと、持ち前の笑顔で満足度の高いゴルフになりそう」「ゴルフの楽しさを教えてくれそうだから」という、明るくて笑顔を絶やさないイメージが大きく反映していた。昨年は23試合に出場して予選落ちが13回。唯一のトップ10入りが「全米女子オープン」の7位と苦しいシーズンとなり、2021年以来の予選会に挑んで、今季の出場権を獲得した。今季の初戦「ブルーベイLPGA」では、最終日に「81」と大きく崩したものの、2、3日目は「70」と自信を深める要素もあった。「良いものを出せたし、うみも出したような感じで。不安もあるけれど、やっぱり楽しみのほうが多いかな。そう思ってもらいたいです」と語ったように、前向きな姿勢で今季どんな戦いを見せてくれるのだろうか。【主な投票コメント】・周りに気を遣ってくれそう。・楽しくプレーできそう。・単純に推しだから。・笑顔がイイ！・好きだから。・素晴らしい選手だと思うので。・楽しくプレーできそうです。・ファンで、復活を応援しているから。◇ ◇ ◇渋野日向子もランクイン→関連記事で【「一緒にラウンドしたい女子プロ」ランキング！ 小祝さくらに佐久間朱莉……教え上手で絶対楽しいのは誰？】を掲載中
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