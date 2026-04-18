イランのアラグチ外相は17日、ホルムズ海峡を条件付きで開放すると表明しました。これに対しアメリカのトランプ大統領はイランに対する海上封鎖を続ける考えを示し、イラン側は反発しています。

トランプ大統領はホルムズ海峡は完全に開放されたと主張していますが、イラン側の認識と食い違っていて、先行きは不透明です。

イランのアラグチ外相は17日、SNSで、イスラエルとレバノンの停戦合意を受け、停戦期間中は「ホルムズ海峡を完全に開放する」と表明しました。イラン側が指定する航路での開放になると説明しています。

トランプ大統領は歓迎する意向を示す一方で、アメリカによるイランへの海上封鎖は戦闘終結に向けたイランとの合意が成立するまで続けると表明しました。するとイラン側はアメリカの封鎖が続けば「ホルムズ海峡は開かれたままにはならない」と反発。さらに通過には革命防衛隊の許可をとる必要があるとするなど一転、不透明な状況に逆戻りしました。

アメリカとイランの2度目の協議について、開かれるとの見通しが強まっていますが、細部で食い違いが目立っています。まずトランプ氏の発言です。

トランプ大統領

「（イランとの協議）は極めて迅速に進むはずだ。ほとんどの項目はすでに交渉済みで合意も得られている」

トランプ氏は17日、ブルームバーグのインタビューでイランが核開発計画を無期限に停止することに同意したと主張し、しかも、イランが求めてきたアメリカが凍結しているアメリカ国内のイランの資産をイラン側に引き渡すこともしないと語りました。

一方、イランのガリバフ国会議長は、トランプ氏のイランとの協議をめぐる発言を「嘘だ」と切り捨てています。トランプ氏は再協議が今週末にも開かれるとの見通しを示していますが、テーブルにつく環境が整うのか、なおも予断を許さない状況が続いています。