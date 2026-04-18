4歳の長女と2歳の長男を育てている、インフルエンサーのあざみ夫婦が、長男が救急車で運ばれたことを報告した。

【映像】あざみ夫婦、イスから落ちた2歳長男の姿

YouTubeのチャンネル登録者数は120万人を超えているあざみ夫婦。新居のルームツアー動画や、育児の様子を投稿している。

2歳長男が救急車で運ばれたことを報告

4月15日には「【緊急】2歳長男が救急車で運ばれました」というタイトルの動画を投稿。夕食を食べ終わり、2つのイスを行き来して遊んでいた長男が、足を踏み外して左腕から落下してしまったことを報告した。

父親は「立たせたら、右腕は上がるのに、左腕だけダランとしてるわけ。かー坊（息子）左腕上がる？って言ったら『痛い』しか言わない」と、当時の状況を説明している。

その後は、夫婦で分担して小児科医がいる病院を探しながら救急車を呼び、ひじが脱臼のような症状になる「肘内障」と診断されたことを明かした。現在は、治療して回復しているという。

この報告に、「かーくん心配だなぁ、お大事に」「1度やってしまうと癖になる子もいるので、注意してくださいね」「お大事にして下さい」など、心配の声が寄せられた。（『ABEMA NEWS』より）