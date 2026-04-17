キタニタツヤ、TVアニメ『日本三國』OPテーマ「火種」のMusic Videoがプレミア公開！
キタニタツヤが、4月よりスタートするTVアニメ『日本三國』のOPテーマ「火種」のMusic VideoをYouTubeにてプレミア公開した。本作は「百鬼夜行」をテーマに、大勢の人々と大規模な儀式、お祭りを執り行う内容となっている。
小学館のコミックアプリ「マンガワン」/WEBコミックサイト「裏サンデー」で連載中、累計発行部数100万部を突破した『日本三國』（著：松木いっか）。
本作ではAmazon MGMスタジオが共同製作として参画し、毎週日曜21:00よりPrime Videoにて新エピソード世界最速配信中。毎週月曜21:00よりU-NEXTでの地上波先行配信/24:00よりTOKYO MX・ＢＳ日テレほか各局にて放送中！
●配信情報
キタニタツヤ
「火種」
配信リンクはこちら
https://Tatsuya-Kitani.lnk.to/HIDANEAW
●作品情報
TVアニメ『日本三國』
配信情報
2026年4月5日（日）21:00よりPrime Videoにて世界最速配信
2026年4月6日（月）21:00よりU-NEXTにて地上波先行配信開始
放送情報
2026年4月6日（月）24:00よりTOKYO MX・ＢＳ日テレほか各局にて放送開始
＜イントロダクション＞
核大戦、天災、悪政などから革命が起こり、
文明が崩壊した近未来の日本。
国は三つに分かれ、覇権を争う三国時代に突入した。
しがない地方役人だった三角青輝は「日本再統一」を目指し、
豊富な知識と長けた弁舌でのし上がっていく。
後に奇才軍師と称される男の伝説が、幕を開ける――！
【キャスト】
三角青輝：小野賢章
阿佐馬芳経：福山潤
東町小紀：瀬戸麻沙美
龍門光英：山路和弘
賀来泰明：中村悠一
平殿器：長嶝高士
藤3世：木村太飛
輪島桜虎：津田美波
ナレーション：潘めぐみ
【原作】
原作：松木いっか「日本三國」(小学館「マンガワン」連載)
【スタッフ】
監督：寺澤和晃
シリーズ構成：内海照子
キャラクターデザイン / 総作画監督：阿比留隆彦
美術監督：田村せいき
色彩設計：小針裕子
撮影監督：木舩颯人
2D/特効:加藤楓菜
筆文字：桐山琴羽
編集：今井大介(JAY FILM)
3D監督：小川耕平
音響監督：はたしょう二
音響効果：出雲範子
音響制作：サウンドチーム・ドンファン
音楽：Kevin Penkin
制作：スタジオカフカ
製作：日本三國製作委員会 Co-produced with Amazon MGM Studio
OPテーマ
キタニタツヤ「火種」
＜キタニタツヤ Profile＞
2014年頃からネット上に楽曲を投稿し始め、同時期に、他アーティストに楽曲を提供する作家としてのキャリアもスタートさせる。
2023年にTVアニメ『呪術廻戦』「懐玉・玉折」オープニングテーマ「青のすみか」をリリース、第74回紅白歌合戦の出場を果たす。WEST., 星街すいせい, SUPER EIGHT, LiSAなど数々のアーティストに楽曲を提供、「キタニタツヤのオールナイトニッポン0(ZERO)」のラジオパーソナリティを務めるほか、中島健人とのユニット「GEMN」としての活動を行うなど、ジャンルを越境した活躍を続けている。
©松木いっか／小学館／日本三國製作委員会
関連リンク
TVアニメ『日本三國』公式サイト
https://www.nipponsangoku.com
キタニタツヤ オフィシャルサイト
https://tatsuyakitani.com/
外部サイト
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