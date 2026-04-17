キタニタツヤ、TVアニメ『日本三國』OPテーマ「火種」のMusic Videoがプレミア公開！

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キタニタツヤが、4月よりスタートするTVアニメ『日本三國』のOPテーマ「火種」のMusic VideoをYouTubeにてプレミア公開した。本作は「百鬼夜行」をテーマに、大勢の人々と大規模な儀式、お祭りを執り行う内容となっている。

小学館のコミックアプリ「マンガワン」/WEBコミックサイト「裏サンデー」で連載中、累計発行部数100万部を突破した『日本三國』（著：松木いっか）。

本作ではAmazon MGMスタジオが共同製作として参画し、毎週日曜21:00よりPrime Videoにて新エピソード世界最速配信中。毎週月曜21:00よりU-NEXTでの地上波先行配信/24:00よりTOKYO MX・ＢＳ日テレほか各局にて放送中！

●配信情報

キタニタツヤ

「火種」



配信リンクはこちら

https://Tatsuya-Kitani.lnk.to/HIDANEAW

●作品情報

TVアニメ『日本三國』

配信情報

2026年4月5日（日）21:00よりPrime Videoにて世界最速配信

2026年4月6日（月）21:00よりU-NEXTにて地上波先行配信開始

放送情報

2026年4月6日（月）24:00よりTOKYO MX・ＢＳ日テレほか各局にて放送開始

＜イントロダクション＞

核大戦、天災、悪政などから革命が起こり、

文明が崩壊した近未来の日本。

国は三つに分かれ、覇権を争う三国時代に突入した。

しがない地方役人だった三角青輝は「日本再統一」を目指し、

豊富な知識と長けた弁舌でのし上がっていく。

後に奇才軍師と称される男の伝説が、幕を開ける――！

【キャスト】

三角青輝：小野賢章

阿佐馬芳経：福山潤

東町小紀：瀬戸麻沙美

龍門光英：山路和弘

賀来泰明：中村悠一

平殿器：長嶝高士

藤3世：木村太飛

輪島桜虎：津田美波

ナレーション：潘めぐみ

【原作】

原作：松木いっか「日本三國」(小学館「マンガワン」連載)

【スタッフ】

監督：寺澤和晃

シリーズ構成：内海照子

キャラクターデザイン / 総作画監督：阿比留隆彦

美術監督：田村せいき

色彩設計：小針裕子

撮影監督：木舩颯人

2D/特効:加藤楓菜

筆文字：桐山琴羽

編集：今井大介(JAY FILM)

3D監督：小川耕平

音響監督：はたしょう二

音響効果：出雲範子

音響制作：サウンドチーム・ドンファン

音楽：Kevin Penkin

制作：スタジオカフカ

製作：日本三國製作委員会 Co-produced with Amazon MGM Studio

OPテーマ

キタニタツヤ「火種」

＜キタニタツヤ Profile＞

2014年頃からネット上に楽曲を投稿し始め、同時期に、他アーティストに楽曲を提供する作家としてのキャリアもスタートさせる。

2023年にTVアニメ『呪術廻戦』「懐玉・玉折」オープニングテーマ「青のすみか」をリリース、第74回紅白歌合戦の出場を果たす。WEST., 星街すいせい, SUPER EIGHT, LiSAなど数々のアーティストに楽曲を提供、「キタニタツヤのオールナイトニッポン0(ZERO)」のラジオパーソナリティを務めるほか、中島健人とのユニット「GEMN」としての活動を行うなど、ジャンルを越境した活躍を続けている。

©松木いっか／小学館／日本三國製作委員会

関連リンク

TVアニメ『日本三國』公式サイト

https://www.nipponsangoku.com

キタニタツヤ オフィシャルサイト

https://tatsuyakitani.com/