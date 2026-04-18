FUJIBASE、5thシングル「evaporation」MVプレミア公開
FUJIBASEが、4月24日（金）に5thシングル『evaporation』を配信リリース、同日21時にMVをプレミア公開することが決定した。
5thシングル『evaporation』は、森鴎外の短編小説「舞姫」からインスピレーションを受けて制作された楽曲。エレクトロニカでダンサンブルな印象の楽曲だが、使用している音やメロディは和のテイストを意識して制作され、歌詞では、愛している人を失ってしまった人間が、ひたすら無気力に嘆いている様が表現されている。その後の選択肢や、それ以前にどんな選択肢が自分にあったのか考えながら聴いて欲しい、との思いが込められているとのこと。
＜リリース情報＞
FUJIBASE
5thシングル『evaporation』＊Digital Only
2026年4月24日（金）配信リリース
https://lnk.to/evaporation
＜ライブ情報＞
OTODAMA'26
2026年5月5日（火・祝）大阪 泉大津フェニックス
京都大作戦2026
2026年7月5日（日）京都府立山城総合運動公園 太陽が丘特設野外ステージ
Official HP：https://fujibase.tokyo/
5thシングル『evaporation』は、森鴎外の短編小説「舞姫」からインスピレーションを受けて制作された楽曲。エレクトロニカでダンサンブルな印象の楽曲だが、使用している音やメロディは和のテイストを意識して制作され、歌詞では、愛している人を失ってしまった人間が、ひたすら無気力に嘆いている様が表現されている。その後の選択肢や、それ以前にどんな選択肢が自分にあったのか考えながら聴いて欲しい、との思いが込められているとのこと。
FUJIBASE
5thシングル『evaporation』＊Digital Only
2026年4月24日（金）配信リリース
https://lnk.to/evaporation
＜ライブ情報＞
OTODAMA'26
2026年5月5日（火・祝）大阪 泉大津フェニックス
京都大作戦2026
2026年7月5日（日）京都府立山城総合運動公園 太陽が丘特設野外ステージ
Official HP：https://fujibase.tokyo/