◆国際親善試合 米国３―０日本（１７日、米国・コロラド）

ＦＩＦＡランク５位のなでしこジャパンは、敵地で同２位の米国代表に０―３で敗れた。これで米国３連戦を１勝２敗で終えた。

第１戦は１―２で落としたが、２戦目は１―０で勝利。３戦目で勝ち越しを狙うなでしこだったが、格上・米国の壁は高かった。前半は相手の猛攻を耐えしのぎスコアレスドローで折り返したが、２３分にはＤＦ北川がコーナーキックの守備の際に相手選手と接触し、脳しんとうによる負傷交代となった。

後半にセットプレーからの２失点含む３失点。後半３０分からディフェンスラインを４バックから３バックに変更して攻撃的に出たが、最後までネットを揺らせなかった。

３月のアジア杯で優勝。大会６試合で２９得点１失点を記録し、攻守で圧倒した。しかし、アジア制覇からわずか１２日後にニルス・ニールセン監督の電撃退任が発表された。衝撃が走る中、今回の米国遠征はニールセン体制でコーチを務めていた狩野倫久氏が監督代行を務めることになっていた。

これで米国との対戦成績は３勝８分３２敗となった。