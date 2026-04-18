ミス東大のあさが「自分よりハイスペしか愛せない」という極めて高いパートナー像を告白し、まさかつを驚愕させた。

【映像】タイプの男性と一ベットインするミス東大美女（実際の映像）

4月16日（木）夜10時より放送のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10名が、2泊3日の共同生活を通して、これまで置き去りにしてきた恋や自分自身と向き合う。スタジオ見届け人は、アレン様、実業家のひろゆき、俳優の真木よう子、モデル・俳優の玉城ティナ。

ベッドの上で語り合う中、あさは自身の理想を「私はパートナーの1歩後ろを下がってついていきたいタイプなの。尊敬できるとか年上であったり。とにかく上であって欲しいの。自分より下のところがあって欲しくないの。ほぼいない、そんな人」と吐露。

これを聞いたまさかつは「それはいないわ」と驚きを隠せない。あさはそれを悩みだと明かし「それを超越してくれるくらいの恋ができたらいいな」と打ち明けると、まさかつが「俺だったらどう？」と質問。あさは「わかんない。まだ内面まで探れてないからさ」と言いつつ、「キレイめセンスゴリラ」が好きだと公言してるあさは、「『ゴリラ』は丸、『キレイめ』丸、『センス』はまだわかんない」と、東大院生らしい冷徹な分析と判定を下していた。

『恋愛病院』の参加メンバー

本番組に参加するのは、元政治家のしんじ（石丸伸二/43歳）、『ごくせん』や『半沢直樹』など名作ドラマに出演した俳優のひでお（石黒英雄/37歳）、「令和の虎」総合演出で実業家のりゅうせい（桑田龍征/40歳）、元Jリーガーで料理研究家のゆうと（小泉勇人/30歳）、フリーアナウンサーのまさかつ（雫石将克/32歳）の男性メンバー5名と、現役東京大学大学院生でミス東大2020・ミスキャンパス2021グランプリのあさ（神谷明采/25歳）、西東京市市議会議員で元小学校教諭のいずみ（千間泉実/33歳）、会社員兼タレントで現在シングルマザーのエリナ（平川愛里菜/33歳）、元トップグラドルのなつこ（辰巳奈都子/38歳）、元自動車整備士で現在は整備士支援会社を経営するはるか（池田陽花/30歳）の女性メンバー5名。