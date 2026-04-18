小林幸子、具材豊かな手作り冷やし中華を披露「すっごく美味しそう」「手料理素晴らしいです」
歌手の小林幸子（72）が17日、自身のSNSを更新。「あたたかくなってきたので、久しぶりの〜冷やし中華始めちゃいました」とつづり、具材豊かな手作りの冷やし中華を披露した。
【写真】「すっごく美味しそう」“具材豊か”な手作り冷やし中華を披露した小林幸子
「麺好きの私はこれから、出番が多くなって嬉しい!!冷蔵庫にあった、お揚げやちくわで オマケにいちご 美味しくできました」と、卵に野菜、ちくわ、いちごなどさまざまな具材ののった冷やし中華の皿に、別皿でナスも添えられている食卓の写真をアップ。
この投稿にファンからは「すっごく美味しそうな麺ですね」「いつも手料理素晴らしいです」などのコメントが寄せられている。
【写真】「すっごく美味しそう」“具材豊か”な手作り冷やし中華を披露した小林幸子
「麺好きの私はこれから、出番が多くなって嬉しい!!冷蔵庫にあった、お揚げやちくわで オマケにいちご 美味しくできました」と、卵に野菜、ちくわ、いちごなどさまざまな具材ののった冷やし中華の皿に、別皿でナスも添えられている食卓の写真をアップ。
この投稿にファンからは「すっごく美味しそうな麺ですね」「いつも手料理素晴らしいです」などのコメントが寄せられている。