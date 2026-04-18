宮内庁の公式インスタグラム「園遊会」を報告 “りくりゅう”三浦璃来＆木原龍一ら出席
宮内庁は18日、公式インスタグラムを更新し、きのう17日に東京・赤坂御苑で春の園遊会が開催されたことを報告した。
【写真】“りくりゅう”ら出席「園遊会」の模様を伝える
インスタでは「令和8年4月17日（金）、赤坂御苑において、園遊会が開催されました」とし、各界の功績者が招かれたことを伝えた。写真では“りくりゅうペア”の愛称で親しまれるフィギュアスケートの三浦璃来と木原龍一の和装姿のショットなどが紹介されている。
三浦と木原は、ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックで日本人ペアとして初の金メダルを獲得。さらに歴代最高得点での優勝という快挙を成し遂げ、大きな注目を集めた。きのう17日にSNSを通じて今シーズン限りで引退することを発表した。
【写真】“りくりゅう”ら出席「園遊会」の模様を伝える
インスタでは「令和8年4月17日（金）、赤坂御苑において、園遊会が開催されました」とし、各界の功績者が招かれたことを伝えた。写真では“りくりゅうペア”の愛称で親しまれるフィギュアスケートの三浦璃来と木原龍一の和装姿のショットなどが紹介されている。
三浦と木原は、ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックで日本人ペアとして初の金メダルを獲得。さらに歴代最高得点での優勝という快挙を成し遂げ、大きな注目を集めた。きのう17日にSNSを通じて今シーズン限りで引退することを発表した。