◇米女子ゴルフツアー JMイーグルLA選手権第2日（2026年4月17日 米カリフォルニア州 エルカバレロCC＝6679ヤード、パー72）

第2ラウンドが行われ、単独首位で出たツアー1勝の岩井千怜（23＝Honda）は68で回り、通算13アンダーの2位で決勝ラウンドに進んだ。トップとは1打差。

14位から出たツアー未勝利の勝みなみ（27＝明治安田）は69で回り8アンダーで7位に浮上した。

69の岩井明愛（23＝Honda）、72の山下美夢有（24＝花王）は5アンダーで20位だった。

古江彩佳（25＝富士通）、馬場咲希（20＝サントリー）は4アンダーで29位となり日本勢12人中6人が予選を通過した。

吉田優利（25＝エプソン）は1アンダーの66位。原英莉花（27＝NIPPON EXPRESSホールディングス）と西村優菜（25＝スターツ）はイーブンパーの80位。渋野日向子（27＝サントリー）は1オーバーの101位。桜井心那（22＝王子ホールディングス）は3オーバーの113位。笹生優花（24＝アース製薬）は5オーバーの125位で予選落ちした。

ツアー13勝の金世ヨン（キム・セヨン、33＝韓国）が14アンダーで単独首位に立った。