「麻疹」かも？いきなり受診はNG？周囲へ広げないための正しい手順と検査の基本

麻疹が疑われる場合は、早期対応と感染拡大防止が重要です。本章では医療機関の受診前に行うべき連絡方法や注意点、診断に必要な情報整理のポイントを解説します。また、血液検査やPCR検査などの確定診断の流れも紹介し、適切な受診行動につながる知識を提供します。

監修医師：

中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター）

1991年兵庫医科大学卒業。医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター所属。米国内科学会上席会員 日本内科学会総合内科専門医。日本消化器内視鏡学会学術評議員・指導医・専門医。日本消化器病学会本部評議員・指導医・専門医。

初期症状から診断までの流れ

麻疹が疑われる症状が現れた場合、適切な対応をとることが重要です。感染拡大を防ぐためにも、医療機関への受診方法や診断手順を理解しておく必要があります。

医療機関を受診する際の注意点

麻疹が疑われる症状がある場合、直接医療機関を訪れる前に、必ず電話で連絡を入れることが推奨されます。麻疹は空気感染するため、待合室で他の患者さんに感染させるリスクがあるためです。医療機関では事前連絡を受けて、別室での診察や時間帯の調整など、感染予防策を講じることができます。

受診時には、いつから症状が始まったか、発熱の経過、発疹の出現状況、麻疹患者さんとの接触歴、予防接種の履歴などを医師に伝えることが重要です。これらの情報は診断の手がかりとなり、迅速な対応につながります。また、移動の際にはマスクを着用し、可能な限り公共交通機関の利用を避けるなどの配慮も必要です。

検査による確定診断の方法

麻疹の確定診断には、血液検査や咽頭ぬぐい液、尿などを用いたウイルス学的検査が行われます。血液検査では、麻疹ウイルスに対する抗体の有無や量を測定します。急性期と回復期の2回採血し、抗体価の上昇を確認することで診断の精度が高まります。

また、遺伝子検査により麻疹ウイルスのRNAを直接検出する方法もあります。この方法は早期診断に有用で、感染拡大を防ぐための迅速な対応が可能となります。検査結果が出るまでには数日かかることもあるため、臨床症状や疫学的情報を総合的に判断して、暫定的な診断のもとで隔離や治療が開始されることもあります。麻疹は感染拡大防止の観点から、臨床的に疑われた段階でも直ちに保健所への届出が必要となります。検査診断は並行して進められます。

まとめ

麻疹は感染力が非常に強く、予防接種を受けていない方が感染すると重症化するリスクもあります。初期症状を見逃さず、早期に医療機関に相談することが大切です。また、予防接種によって免疫を獲得することが、自分自身を守るだけでなく、周囲の方々への感染拡大を防ぐことにもつながります。免疫の有無が不明な場合は、抗体検査や予防接種について、かかりつけ医や専門医に相談されることをおすすめします。日頃から健康管理に気を配り、適切な予防策を実践することで、麻疹から身を守ることができるでしょう。

参考文献

国立健康危機管理研究機構 感染症情報提供サイト「麻しん」

厚生労働省「麻しん」