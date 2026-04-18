開催：2026.4.18

会場：ローンデポ・パーク

結果：[マーリンズ] 5 - 7 [ブリュワーズ]

MLBの試合が18日に行われ、ローンデポ・パークでマーリンズとブリュワーズが対戦した。

マーリンズの先発投手はジェーソン・ジャンク、対するブリュワーズの先発投手はコールマン・クローで試合は開始した。

4回表、7番 ギャレット・ミッチェル 初球を打ってセカンドへのタイムリーヒットでブリュワーズ得点 MIA 0-1 MIL、8番 グレゴリー・ジョーンズ 2球目を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へでブリュワーズ得点 MIA 0-2 MIL、さらにキャッチャーが悪送球でブリュワーズ得点 MIA 0-3 MIL

4回裏、6番 オーウェン・ケイシー 2球目を打ってセンターへの犠牲フライでマーリンズ得点 MIA 1-3 MIL

6回表、6番 ルイス・レンヒーフォ 初球を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでブリュワーズ得点 MIA 1-4 MIL

6回裏、5番 オット・ロペス 2球目を打ってセンターへのツーランホームランでマーリンズ得点 MIA 3-4 MIL

8回裏、3番 アグスティン・ラミレス 5球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでマーリンズ得点 MIA 4-4 MIL

10回表、6番 ルイス・レンヒーフォ 初球を打ってセカンドゴロ しかしセカンドが悪送球でブリュワーズ得点 MIA 4-5 MIL、7番 ギャレット・ミッチェル 2球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでブリュワーズ得点 MIA 4-7 MIL

10回裏、ピッチャー トレバー・メギルがワイルドピッチでマーリンズ得点 MIA 5-7 MIL

試合は5対7でブリュワーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はブリュワーズのアブネル・ウリベで、ここまで1勝0敗1S。負け投手はマーリンズのカルビン・フォーシェイで、ここまで1勝2敗0S。ブリュワーズのメギルにセーブがつき、0勝2敗4Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-18 11:38:14 更新