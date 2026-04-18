「適応障害」から「うつ病」へ移行することもある？ストレスが原因で悪化するメカニズム【医師解説】

現在は、「働く人の適応障害」が増えていると言います。一方で、うつ病の人も相変わらず多く、最近では新型うつ病など新しいタイプの病態もよく見られるようになりました。似たような症状も見られるうつ病と適応障害ですが、適応障害からうつ病へ移行することもあるのでしょうか？今回は、メンタルドクタークリニックの紫藤先生に詳しく解説していただきました。

監修医師：

紫藤 佑介（メンタルドクタークリニック）

1987年東京都生まれ。東邦大学医学部を卒業後、2年間の研修期間を経て精神科医となる。精神科医として働く中で精神疾患に対する偏見や誤解の解消、早期受診の必要性を実感し、SNSで精神科の情報発信を始める。馴染みやすさと分かりやすさを重視した発信が精神疾患を持つ方に限らず話題となり、総フォロワーは10万人を超え、これまで4冊の著書を執筆。2022年に紹介制・会員制のメンタルケアクリニック「メンタルドクタークリニック」を開院し、インフルエンサーや経営者を中心にプライバシーに配慮したメンタルケア・コーチングをおこなっている。

編集部

なぜ、適応障害からうつ病へ移行することがあるのですか？

紫藤先生

たとえば、職場で部署の異動を希望しているのに叶えられない、転職したいのに辞められないなど、ストレスにさらされ続けると適応障害が悪化してしまうことがあるからです。そうするとストレスの基から離れてもストレスを感じるようになり、うつ病に移行してしまうことがあります。

編集部

ストレスの基が解決されなければ、うつ病へ移行することもあるのですね。

紫藤先生

特に、もともと生真面目だったり、頑固だったり、完璧主義だったりする場合には、ストレスを溜め込みがちです。そのような人は、うつ病へ移行するリスクが高くなるかもしれません。また過去にうつ病を発症したことがあったり、家族に精神疾患を発症した人がいたりすることも、うつ病へ移行するリスク要因になります。

編集部

適応障害の段階でしっかり治療をおこなわないといけないのですね。

紫藤先生

はい、まずはストレスの基を除去するために環境を調整することが大事です。そのほか仕事前に不安になったり、ストレスを受けた状況で症状が強くなったり、眠れなくなったりする人も多いので、薬を使ってそれらの症状を和らげることもあります。

※この記事はメディカルドックにて＜｢うつ病｣と｢適応障害｣は何が違うかご存じですか? 症状についても医師が解説＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。