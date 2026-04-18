【ゼッテリア】みずみずしいメロンの贅沢スイーツ！　「贅沢MELONフェア」期間限定で開催中

バーガー・ワンが展開するハンバーガーショップ「ゼッテリア」は4月8日より、「贅沢MELONフェア」を期間限定で開催しています。

■パフェシェーキやディップチュロなど3品が登場

同フェアでは、メロンが楽しめる期間限定スイーツ3品を販売します。

「メロンパフェシェーキ」（420円）は、北海道産のメロンを使用したぷるぷる食感のメロンゼリーをメロンフレーバーのシェーキに合わせ、ホイップクリームとメロンソースをトッピングしています。

「シェーキメロン」（Sサイズ 240円、Mサイズ 320円）は、メロンの味わいをシンプルに楽しめるシェーキとなっています。

「ディップチュロメロン」（290円）は、北海道産のメロンを使用したメロンソースをかけたホイップクリームに、チュロをディップして楽しめるスイーツです。

※一部店舗を除く260店舗で販売予定です。（4月1日時点）

※5月上旬まで販売予定です。なくなり次第終了します。

※「メロンパフェシェーキ」と「シェーキメロン」は機器調整により販売していない場合があります。

※「メロンパフェシェーキ」と「シェーキメロン」はデリバリーでの販売はありません。

（フォルサ）