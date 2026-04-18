クマの活動が活発化してきました。

【画像】滑落した谷底からヘリコプターで釣り上げ救助される女性

１６日、酒田市でクマ１頭が目撃され、現場付近では農作物にも被害が出ていています。



県は、クマの活動が活発になるのが例年よりも早くなっているとしてクマを目撃した場合にはすぐに市か警察に連絡するようよびかけています。

そんな中、今週、クマに関連した事故が起きました。

■何があったのか

クマの駆除のために山形市の山に入り滑落してケガをした猟友会の女性が１３日午前、消防防災ヘリで救助されました。（サムネイルは県消防防災航空隊提供）

女性は斜面を２０メートルほど滑り落ち、手首や肋骨などを折る大けがをしたということです。

警察によりますと１２日午後３時すぎ、山形市和合町の団体職員の女性（６０）が

クマの駆除のため山形市上宝沢の山で活動していたところ転倒し滑落したということです。

女性は斜面を２０メートルほど滑り落ちたとみられ、右手首や右手の親指、肋骨を折る大ケガをしました。

■山中で動けず、ビバーク

通報を受け向かった救助隊がきのうのうちに女性と合流しましたが日没のためビバークし、１３日の午前６時半ごろ県消防防災ヘリ「もがみ」が女性を救助しました。

女性が滑落した現場は蔵王ダムの管理事務所から南西方向におよそ７００メートルのあたりで、女性は移動中に斜面で転んだとみられています。

クマの活動活発化で猟友会の活動はより必要なものになっています。今回は大事に至りませんでしたが、今後駆除活動は頻繁に行われるとみられ、同じような事案が起きないよう細心の注意を払うとともに、サポート体制についてもさらなる充実が求められます。

■滑落した谷底からヘリコプターで釣り上げ救助される女性（画像）