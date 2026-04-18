「日本サッカー界のスペシャルニュース」日本代表主力が今季で退団→プレミア強豪移籍の可能性に韓国メディアが驚愕！「驚くべきことだ」
クリスタル・パレスで活躍する鎌田大地は今シーズン限りで契約が満了となり、退団が取り沙汰されている。
英メディア『Football Insider』は先日、今季のチャンピオンズリーグにも出場しているプレミアリーグの強豪ニューカッスルへの移籍の可能性を報じた。
同メディアは、日本代表MFとフランクフルト時代にも共闘したオリバー・グラスナー監督との関係性に着目し、次のように伝えた。
「（ニューカッスルの）エディ・ハウ監督が解任された場合、このオーストリア人監督（グラスナー）はセント・ジェームズ・パークの監督に就任する有力候補の一人であり、カマダも必然的に同行するだろう。二人は2021年にフランクフルトで初めて顔を合わせ、このMFは新監督の下で２シーズンにわたり素晴らしい活躍を見せた」
この報を受け、韓国メディア『Interfootball』は「日本サッカー界のスペシャルニュース。クリスタル・パレスで０得点ながらプレミアリーグに残留」と題した記事を掲載。「グラスナー監督がニューカッスルの指揮を執る場合、カマダもセルハースト・パークを去る可能性があると報じられている」と伝えた。
「カマダは今シーズン終了後にパレスとの契約が満了するが、再契約のニュースはない。驚くべきことにプレミアリーグに残る可能性があり、先に述べたようにグラスナー監督がニューキャッスルに赴任する場合だ」
29歳にして日本代表主力がステップアップする可能性に、驚きを禁じ得ないようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「だいぶデカくなったな」「びっくりしたわ」復帰戦で即アシスト！久保建英の“変貌”にファン驚愕「体格メッシになってる」
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この報を受け、韓国メディア『Interfootball』は「日本サッカー界のスペシャルニュース。クリスタル・パレスで０得点ながらプレミアリーグに残留」と題した記事を掲載。「グラスナー監督がニューカッスルの指揮を執る場合、カマダもセルハースト・パークを去る可能性があると報じられている」と伝えた。
「カマダは今シーズン終了後にパレスとの契約が満了するが、再契約のニュースはない。驚くべきことにプレミアリーグに残る可能性があり、先に述べたようにグラスナー監督がニューキャッスルに赴任する場合だ」
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