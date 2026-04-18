FUJIBASE、森鴎外『舞姫』からインスピレーションを受けて制作した新曲を配信リリース＆MVプレミア公開も決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

FUJIBASEが、4月24日に5thシングル「evaporation」を配信リリース、同日21時にMVをプレミア公開する。

■使用している音やメロディには和のテイストが

5thシングル「evaporation」は、森鴎外の短編小説『舞姫』からインスピレーションを受けて制作。

エレクトロニカでダンサンブルな印象の楽曲だが、使用している音やメロディは和のテイストを意識して制作され、歌詞では、愛している人を失ってしまった人間が、ひたすら無気力に嘆いているさまが表現されている。「その後の選択肢や、それ以前にどんな選択肢が自分にあったのか考えながら聴いてほしい」との思いが込められている。

なお、4月18日よりApple Music、Spotify、その他サービスにて本楽曲の事前登録受付が開始。MVプレミア公開の事前登録も可能となっている。

4月17日に発表された『京都大作戦2026』への初出演や各地ロックフェスへの参加、シングルリリースなど活動ペースを加速させているFUJIBASEに注目だ。

■リリース情報

2026.04.24 ON SALE

DIGITAL SINGLE「evaporation」

■【画像】MVのイメージ画像

■【画像】「evaporation」の配信ジャケット

■関連リンク

FUJIBASE OFFICIAL SITE

https://fujibase.tokyo/