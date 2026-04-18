この記事をまとめると ■スバル「B9スクランブラー」はオープン×SUVという異色のコンセプトカー ■航空機由来のデザインと先進的なハイブリッドシステムを採用 ■技術や思想はのちの市販車へと確実に継承された

「悪路も走れるオープンカー」という異色のコンセプト

2003年秋、第37回東京モーターショーのスバルブースに異彩を放つコンセプトカー「B9スクランブラー」が現れたことを覚えているだろうか。全長4200mm×全幅1880mmというショート&ワイドなボディにオープントップを組み合わせ、「オン・オフを問わず走れるオープンカー」をコンセプトとする、スバル初の本格2シーターオープンである。

このクルマをデザインしたのは、アルファロメオのデザインセンター責任者からスバルに移籍したアンドレアス・ザパティナス氏だ。フロントマスクには、航空機のエアインテークとウイングをモチーフにした「スプレッドウイングスグリル」を採用。スバルが航空機メーカーの中島飛行機を前身にもつことを踏まえた、いわば血筋への敬意ともいえるデザインで、その後R1やR2、インプレッサなど、2000年代前半のスバルの市販車に広く採用されることになる。

エクステリアでは、上下で表情を大きく変えるツートーンカラーが目を引く。下半部にはつや消し風の処理が施され、悪路を走るタフなイメージを演出。スポーツカーらしく上部に向かって絞り込まれたシルエットと、大径タイヤを収める張り出したホイールアーチが相まって、オープンスポーツながらもSUVにも通じるエッセンスが盛り込まれた独特のスタイリングとなっている。

前述の航空機モチーフはインテリアにも反映される。ダッシュボードは翼をモチーフにデザインされ、下半分がカットされたステアリングは操縦桿を想起させるものだ。さらに、全体に金属的なマテリアルを使用し、フローティングデザインのシフトレバーなども相まって、いかにも「未来のクルマ」といったデザインで統一されていた。

スバルの技術と思想を体現していた

B9スクランブラーは見た目だけのモックアップではない。「SSHEV（Sequential Series Hybrid Electric Vehicle）」という新開発のハイブリッドシステムが、このクルマ最大の技術的ハイライトだった。

このハイブリッドシステムでは、低速域はモーターのみで走り、エンジンは主に発電機を回すために使う。さらに高負荷時はエンジンがモーターに直接アシストを行い、高速域ではクラッチを締結してエンジン駆動に切り替わるという、低回転で強いモーターと中高回転で効率のいいエンジンそれぞれの特性を最大限に生かした、シリーズハイブリッドとパラレルハイブリッドのいいとこ取りのようなシステムだった。現在でいえばホンダのe:HEVがもっとも近い構造となる。

搭載されるエンジンは、もちろんスバル伝統の2リッター水平対向4気筒SOHCで、最高出力は140馬力。駆動用モーターは135馬力を発揮した。もちろんシンメトリカルAWDの構成もしっかり守られており、エンジン後方に発電機、モーター、トランスミッション、プロペラシャフトを一直線に並べたレイアウトもスバルらしいところだ。

走りの性格もコンセプトに忠実だった。足まわりにはエアサスペンションを採用し、最低地上高を150mmから200mmの間で調整可能。最大値の200mmはスズキ・ジムニーに匹敵する高さで、「オン・オフを問わず走れるオープンカー」というコンセプトがそのままスペックに反映されていた。さらにステレオCCDカメラ、ミリ波レーダーを利用した運転支援システム「ADA」も搭載。このシステムをもとに「アイサイト」が完成したことはいうまでもない。

残念ながら、B9スクランブラーのコンセプトそのものは市販車に結実することはなかった。しかし、その要素要素は後の市販車に市販車にしっかりと落とし込まれたという点で意義深い1台であったとともに、水平対向エンジン、AWD、そしてアウトドアと走りを愛するブランドイメージ、そのスバルらしさすべてが詰め込まれたコンセプトカーだったといえるだろう。