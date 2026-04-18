FUJIBASE、新曲「evaporation」配信リリース決定 森鴎外『舞姫』着想のエレクトロ楽曲
ソロプロジェクト・アーティストのFUJIBASEが、24日に5thシングル「evaporation」を配信リリースし、同日午後9時にミュージックビデオをプレミア公開することが決定した。
【動画】10-FEET「第ゼロ感」ミュージックビデオ
「evaporation」は、森鴎外の短編小説『舞姫』からインスピレーションを受けて制作された楽曲。エレクトロニカでダンサンブルな印象を持ちながらも、使用されている音やメロディには和のテイストが意識されている。歌詞では、愛する人を失った人間が無気力に嘆く姿が表現されており、その後の選択や、それ以前にどのような選択肢があったのかを考えながら聴いてほしいという思いが込められている。
FUJIBASEは、昨日発表された『京都大作戦2026』に初出演するほか、各地のロックフェスへの参加やシングルリリースなど、活動ペースを加速させている。
【動画】10-FEET「第ゼロ感」ミュージックビデオ
「evaporation」は、森鴎外の短編小説『舞姫』からインスピレーションを受けて制作された楽曲。エレクトロニカでダンサンブルな印象を持ちながらも、使用されている音やメロディには和のテイストが意識されている。歌詞では、愛する人を失った人間が無気力に嘆く姿が表現されており、その後の選択や、それ以前にどのような選択肢があったのかを考えながら聴いてほしいという思いが込められている。
FUJIBASEは、昨日発表された『京都大作戦2026』に初出演するほか、各地のロックフェスへの参加やシングルリリースなど、活動ペースを加速させている。