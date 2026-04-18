BOYNEXTDOOR、“トモダチ”&TEAMとの撮影に大はしゃぎ「うれしくて新鮮でした！」【『BOYNEXTDOOR トモダチベース』】
6人組ボーイグループ・BOYNEXTDOORの日本初・冠トークバラエティ『BOYNEXTDOOR トモダチベース』（日本テレビ／毎週土曜 後2：30〜※全8回）第2回が、きょう18日に放送される。オリコンニュースは、日本で行われた番組収録に独占密着した。
【オリコン独占カット】志尊淳からのお土産…！BOYNEXTDOOR・SUNGHO
2023年にHYBE MUSIC GROUPレーベルのKOZ ENTERTAINMENTからデビューしたBOYNEXTDOORは、24年には日本デビューも果たし、親しみやすいサウンドやハイクオリティなパフォーマンスで人気を集めている。
同番組では、BOYNEXTDOORの6人が集う“トモダチベース”にアーティストや俳優などさまざまなゲストが登場する。BOYNEXTDOORとゲストが一緒に遊び、語り合い、番組が終わる頃には“トモダチ”に。BOYNEXTDOORの“オトモダチ作り”に寄り添う、オリジナリティあふれるトークバラエティ番組となる。ゲストとの会話の中で垣間見える、BOYNEXTDOORメンバーの自然体な素顔もポイントとなる。
第2回の放送では、トモダチベースの“隣人”ぼる塾・あんりが進行役を務め、ゲストには&TEAMのEJ、NICHOLAS、HARUAを迎えた。
すでに親交のある&TEAMメンバーの登場にBOYNEXTDOORは大はしゃぎ。ゲストが登場する“ドア”をなかなか開けてくれないじゃれ合いを見せるなど、この日、最後の収録にも関わらず、元気いっぱいな姿が印象的だった。また、あんりがせき込んだ瞬間、メンバー一同顔を向けて心配そうな表情をする場面も。日本語が堪能なJAEHYUNが「大丈夫ですか？」と気遣うなど、メンバーの優しさが垣間見られる場面もあった。
BOYNEXTDOORは、&TEAMさらに仲を深めるため、最強のゲーム王を決める、ゲーム対決を開催する。果たして、勝つのはどちらか。各グループの戦い方の違いも見どころとなる。
収録を終えたRIWOOは「&TEAMの先輩方とトモダチベースでより親しくなる機会ができ、とてもうれしかったです」と仲を深められた様子。SUNGHOも「久しぶりに&TEAMの先輩方と撮影でお会いできて、うれしくて新鮮でした。今日もとても楽しかったです！」と声を弾ませていた。
【オリコン独占カット】志尊淳からのお土産…！BOYNEXTDOOR・SUNGHO
2023年にHYBE MUSIC GROUPレーベルのKOZ ENTERTAINMENTからデビューしたBOYNEXTDOORは、24年には日本デビューも果たし、親しみやすいサウンドやハイクオリティなパフォーマンスで人気を集めている。
第2回の放送では、トモダチベースの“隣人”ぼる塾・あんりが進行役を務め、ゲストには&TEAMのEJ、NICHOLAS、HARUAを迎えた。
すでに親交のある&TEAMメンバーの登場にBOYNEXTDOORは大はしゃぎ。ゲストが登場する“ドア”をなかなか開けてくれないじゃれ合いを見せるなど、この日、最後の収録にも関わらず、元気いっぱいな姿が印象的だった。また、あんりがせき込んだ瞬間、メンバー一同顔を向けて心配そうな表情をする場面も。日本語が堪能なJAEHYUNが「大丈夫ですか？」と気遣うなど、メンバーの優しさが垣間見られる場面もあった。
BOYNEXTDOORは、&TEAMさらに仲を深めるため、最強のゲーム王を決める、ゲーム対決を開催する。果たして、勝つのはどちらか。各グループの戦い方の違いも見どころとなる。
収録を終えたRIWOOは「&TEAMの先輩方とトモダチベースでより親しくなる機会ができ、とてもうれしかったです」と仲を深められた様子。SUNGHOも「久しぶりに&TEAMの先輩方と撮影でお会いできて、うれしくて新鮮でした。今日もとても楽しかったです！」と声を弾ませていた。