"頑張ってる感なく即オシャレ♡【40・50代】こそオーダーしたい！「ボブウルフ」

大人の抜け感を作りたいときは、ボブの安心感とウルフの軽やかさを併せ持つボブウルフを取り入れてみては？ 顔まわりや毛先に動きを出すだけで、作り込んだ感なく即オシャレな雰囲気に◎ 今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人世代の魅力を引き立てるボブウルフをご紹介します。

ダークトーンのひし形ウルフボブ

顔まわりと表面にたっぷりと動きをつけた、ダークトーンのウルフボブです。トップはふんわりと内側へ流し、ベースの毛先を外ハネにすることで美しいひし形のシルエットに。暗めのカラーでもほどよいくすみがあるので重く見えず、洗練された大人の余裕を演出しています。

まとまりを意識したミルクティカラーのプチウルフ

柔らかなミルクティカラーで彩られた、シルエットのきれいなプチウルフボブです。トップをふんわりと内側へ入れ、ベースはくびれを作ってから外ハネに整えています。トップの自然な動きはそのままに全体のまとまりをキープした、品のある仕上がりが目を惹くデザインです。

清潔感漂うラベンダーブラウンのストレートウルフ

ストレートタッチで仕上げられた、ラベンダーブラウンの小顔ボブウルフ。トップを長めにカットして首元で内側へ入れ、ベースを外ハネにすることでナチュラルなくびれを生み出しています。落ち着いたフォルムで清潔感があるので、初めてウルフスタイルに挑戦する人にも取り入れやすい髪型です。

メリハリと柔らかさが共存するプチウルフボブ

まろやかなブラウンカラーで染め上げた、メリハリのあるプチウルフボブです。トップを一度ふんわりと膨らませてから内へ入れることで、柔らかな印象を引き出しています。ベースはしっかりとくびれさせてから外ハネにしており、女性らしい曲線美が際立つシルエットが魅力的です。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@yuuna__iwama様、@kitadani_koujiro様、@t.ikeda214様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里