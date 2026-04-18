義母「ゴールデンウィークは田植えを手伝いなさい！」“嫁いびり”のつもりだったのに！ 完敗したワケ

嫁いびりをされても、嫁いびりだと気づいていなければ無問題……？ 筆者の知人Aさんは結婚して初めてのGWに田植えの手伝いを強制されました。姑としては嫁いびりのつもりだったようなのですが、Aさんはこの田植えで今後の嫁いびりを防止し、大きな味方を手に入れることになったのです。田植えの手伝いでAさんに起きたこととは、いったい何だったのでしょうか。

嫁たるものGWは田植えを手伝いなさい

Aさんは都会育ちですが、結婚し夫の地元である田舎暮らしをスタートさせました。

田舎暮らしは初めてだったAさんでしたが、田舎の暮らしに徐々に順応していき結婚生活を順調に過ごしています。

結婚して初めてのGWを迎える少し前、義母から連絡が来て「GWは田植えを手伝うのが常識！」と言われ、田植えを手伝うことになりました。

田んぼを持っている親戚などもちろんいなかったAさん。初めての田植えは面倒だなと感じるどころかワクワクしていました。

張り切った田植えの手伝い

田植えの手伝いの日を迎え、Aさんは長靴に汚れてもいい服で張り切って田んぼへ向かいました。

義母に言われた通りの仕事を泥だらけになりながら頑張ってこなします。若い人があまりいなかったので、Aさんは大活躍。

田植えは想像していた以上に大変でしたが、汚れるのも構わずに頑張ったAさんのおかげで無事終了しました。

そして、Aさんの頑張りは田植えの手伝いに集まった親戚の方々も見てくれていたのです。