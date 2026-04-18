☆阪神―中日（１４：００・甲子園）阪神＝大竹、中日＝大野

中日は１７日の阪神との一戦で１点のリードを守り切れず、１―２で逆転負け。今季の阪神戦は開幕から４連敗となった。１８日はベテランの大野が先発し、今季の阪神戦初勝利を狙う。

中日は今季、土曜日が３戦０勝３敗、日曜日が３戦０勝３敗で、土日は６戦０勝６敗と勝ち星なし。１２球団で唯一土日の白星がない。対照的にセの首位ヤクルトとパの首位のソフトバンクはともに６戦６勝と強さを発揮している。

中日の今季の曜日別勝敗は

曜日 勝 敗 勝利―敗戦

火 ●●〇 １―２

水 ●〇● １―２

木 〇 １―０

金 ●〇● １―２

土 ●●● ０―３

日 ●●● ０―３

阪神戦の連敗を４で止めるとともに、土日に今季初白星なるか。

（その他のカード）

☆ヤクルト―巨人（１８：００・神宮）ヤクルト＝奥川、巨人＝マタ

☆広島―ＤｅＮＡ（１４：００・マツダスタジアム）広島＝ターノック、ＤｅＮＡ＝東

☆日本ハム―西武（１４：００・エスコンフィールド）日本ハム＝伊藤、西武＝竹内

☆楽天―ロッテ（１４：００・楽天モバイル最強）楽天＝ウレーニャ、ロッテ＝田中

☆ソフトバンク―オリックス（１８：００・みずほペイペイドーム）ソフトバンク＝上沢、オリックス＝九里

※対戦カード（開始時刻・球場）予告先発の順