◆米大リーグ ロッキーズ―ドジャース（１７日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）

ドジャースの大谷翔平投手（３１）が１７日（日本時間１８日）、敵地・ロッキーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、５打席目は右直に倒れた。

菅野との日本人対決では、初回先頭の１打席目は右翼線二塁打を放ち、連続試合出塁記録を「４９」に更新。２点リードの２回２死一塁で迎えた２打席目は、ロッキーズ・菅野智之投手（３６）の８７・６マイルのスプリットを捉えて右安とし、日本時代からは６打数６安打となった。３打席目は二ゴロに倒れ、菅野からの連続安打は途切れた。

４打席目は、５回１死二塁の好機で２番手右腕アグノスの前に、スプリットにバットが空を切り、空振り三振に倒れた。

侍ジャパンとして共に戦った２人によるメジャー２度目の対決。菅野とは昨年９月７日（同８日）の敵地・オリオールズ戦で初対戦となった。メジャー初対決では２球目シンカーをいきなり中堅右横に放り込むと、続く２打席目も３球目の直球を捉え、圧巻の２打席連発。ＮＰＢ時代も２打数２安打と相性が良く、日米通算では４打数４安打２本塁と圧倒していた。

６回１失点の好投で今季２勝目を挙げた１５日（同１６日）の本拠地・メッツ戦では、その２日前に右肩付近に死球を受けた影響で５年ぶりに投手に専念した。打席には立っていないため、球団単独４位となる４８試合連続出塁記録は途切れていなかった。

標高約１６００メートルで打球が飛びやすく「打者天国」と呼ばれるクアーズフィールドでは、７５打数２９安打の打率３割８分７厘、７本塁打、２０打点と好相性。エンゼルス時代の２３年６月２３日に日米２００号、昨年６月２４日（同２５日）には同３００号を達成した縁起のいい球場でもある。