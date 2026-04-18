世界のニュースを伝える「世界のミダシ」。アメリカの「追跡“失敗”？車が民家突入“切り札”使うも…」についてです。

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パトカーに追われ、猛スピードで逃げる白い車。

緊迫のカーチェイスを終わらせたのは、ある“切り札”でした。

アメリカ・カリフォルニア州で撮られた映像。白い車に乗っているのは、銃をもっているとみられる指名手配の容疑者です。当局の検問を振り切り、逃走しました。

その後、およそ1時間に及んだカーチェイスで、当局が“切り札”として出したのが、「グラップラー」です。

パトカーの前方に装着されていて、逃走車などの後輪に頑丈なネットを絡ませることで、強制的にタイヤをロックすることができます。

今回もグラップラーで逃走車を捕らえようとしますが…失敗。コントロールを失った車は、壁にぶつかってしまったのです。直後、車のそばから走って逃げる人の姿も…。

その後、車内にたてこもった容疑者。

現地メディアによりますと、容疑者は最終的に自殺をはかったとみられ、その場で死亡が確認されたということです。

（4月17日放送『news every.』より）