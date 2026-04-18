演歌歌手の辰巳ゆうとが１８日、都内で２冊目写真集「ＹＵＯＴ‐ＬＩＦＥ」の発売記念イベントを開催した。

２年連続となる写真集に「スタッフさんも前作と同じで、より気心も知れた仲で距離が近く撮影できた。本当の辰巳ゆうと感が強くなっています」とアピール。完成品を目にした感想について「１年で顔がどれだけ変わったのか、この１年間でいろんな経験をさせていただく中で自分の顔面もこうやって変わっていくんだなと自分で見て思いました」と明かした。

見せたい人を聞かれると「憧れの氷川きよしさんにお気に入りの写真の感想を聞きたいです」と笑顔。「優しい先輩なので『いいじゃない！』と言っていただけると願いたいです」と期待を寄せた。

新年度がスタートしたことにちなみ、新しく挑戦したいことを問われると「演歌ももちろん大事なんですけど、ミュージカルが好きなのでいつか出演することができたらなと思っています」と回答。「ディズニーも大好きですし、レ・ミゼラブルも大好き。自分の年代の役であれば何でもお受けさせていただけたら。演歌界の王子様と言われることもあるのでミュージカルでも王子様の役ができればなと思っています」と前のめりで話した。

歌手としてＮＨＫ紅白歌合戦初出場にも意欲。「誰しもいつか立ちたい憧れのステージだと思う。今年こそかなえられるように一生懸命頑張りたいと思います」と誓っていた。