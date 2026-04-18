フィレンツェで新郎新婦を鎌田大地チャントで祝福！？ 本人も反応「誰かは知らないけどおめでとう」
イタリアのフィレンツェで日本人らしき新郎新婦に対し、現地に滞在していたクリスタル・パレスのサポーターが日本代表MF鎌田大地のチャントで祝福する動画がSNSで話題を呼んでいる。
クリスタル・パレスは16日に行われたカンファレンスリーグ準々決勝セカンドレグでフィオレンティーナと敵地で対戦。試合には1−2で敗れたものの、2戦合計スコアで上回り、準決勝進出を果たした。
そして現地まで観戦に訪れていた熱心なパレスサポーターの集団が、花の都フィレンツェで挙式またはフォトウェディングを行っていたと思われる新郎新婦と広場で遭遇。サポーターの1人が鎌田のフラッグを新婦に手渡すと、突然の状況に戸惑う2人を横目に、鎌田のチャントを熱唱して祝福した。
「ダイチ・カマダが主導権を握る。彼は日本からやってきた。彼はジダンのようにプレーする。そして彼の獲得にかかった移籍金はゼロだ！」
この動画が『X』で話題となると、1年間沈黙を保っていた鎌田のアカウントも反応。「誰かは知らないけど、おめでとうございます」と英語で綴った。
クリスタル・パレスは16日に行われたカンファレンスリーグ準々決勝セカンドレグでフィオレンティーナと敵地で対戦。試合には1−2で敗れたものの、2戦合計スコアで上回り、準決勝進出を果たした。
「ダイチ・カマダが主導権を握る。彼は日本からやってきた。彼はジダンのようにプレーする。そして彼の獲得にかかった移籍金はゼロだ！」
この動画が『X』で話題となると、1年間沈黙を保っていた鎌田のアカウントも反応。「誰かは知らないけど、おめでとうございます」と英語で綴った。
【動画】本人登場 鎌田のチャントで新郎新婦を祝福！
I don’t know who but just congratulation. https://t.co/gQGaoQc3ID— 鎌田 大地 (@sagantos24) April 17, 2026