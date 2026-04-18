プロボクシングの英興行大手「マッチルーム」は１７日（日本時間１８日）、ＷＢＡ・ＷＢＣ・ＷＢＯ世界スーパーフライ級統一王者のジェシー“バム”ロドリゲス（２６）＝米国、帝拳＝が、６月１３日（同１４日）に米アリゾナ州グレンデールでＷＢＡ世界バンタム級王者アントニオ・バルガス（２９）＝米国＝に挑戦すると発表した。

フライ級でもＩＢＦ・ＷＢＯの２団体統一を果たしているロドリゲスは、スーパーフライ級の３本のベルトを保持したまま世界３階級制覇に挑む。現状ではＷＢＡバンタム級正規王者は堤聖也（３０）＝角海老宝石＝で、バルガスは休養王者だが、ロドリゲスｖｓバルガスはＷＢＡ正規王座戦として開催される見通しだ。

ボクシング界で最も権威がある専門誌「ザ・リング」のパウンド・フォー・パウンド（ＰＦＰ、全階級を通じての最強ランキング）で４位にランクされるロドリゲスは、マッチルームを通じて「階級は変わっても、目標は同じだ。圧倒的な強さを見せつけて全てのベルトを獲得する。６月１３日に、世界３階級制覇王者になることを楽しみにしている」とコメント。バルガスは「ロドリゲスは世界でも屈指のＰＦＰファイターの一人で、だからこそ私はこの試合を受けた。これこそがチャンピオンが生きがいとする瞬間だ。自分がこの階級で最高のファイターの一人であることを証明する準備はできている。私は世界王者になるために人生をかけて努力してきた。持てる力のすべてを尽くしてそのタイトルを守り抜く」と話した。

ロドリゲスは３階級制覇を果たした後はスーパーフライ級での４団体王座統一を目指し、６月６日に愛知県国際展示場で行われるＩＢＦ世界同級王者ウィリバルド・ガルシア（メキシコ）と同級３位アンドリュー・モロニー（豪州）の勝者との統一戦に臨む予定。また複数の米専門メディアは、ロドリゲスが５月２日に東京ドームで対戦する世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝とＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ世界スーパーバンタム級１位・中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝の勝者へ挑戦したい意向を持っていると報じている。

戦績はロドリゲスが２３勝全勝（１６ＫＯ）、バルガス１９勝（１１ＫＯ）１敗１分け１無効試合。