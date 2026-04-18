原日出子、マイブームの手料理で家族そろって“おうちごはん” 栄養バランス考えた食卓ショットに反響「彩り鮮やかなお料理」「どれもこれも美味しそう」
俳優の原日出子が16日、自身のインスタグラムを更新。「#お家ご飯 #家族でご飯」のハッシュタグを添え、“マイブームの手料理”が並ぶ食卓の写真を披露した。
【写真】「彩り鮮やかなお料理」「どれもこれも美味しそう」“マイブーム”手料理の数々を披露した原日出子
原は「怒涛の撮影続きで しばらく お家でゆっくり ご飯食べてなかった 昨夜は ようやくお家ご飯 みんな揃ったのでお野菜もタンパク質もミネラルもバランス良く食べました」と伝え、彩り豊かな手料理の数々を投稿。
メニューについて「お野菜たっぷり ワカメもたっぷり 豚肉のみぞれ鍋」「そら豆 パプリカ マッシュルーム 海老のアヒージョ」「アスパラと生ハムの春巻き」「蕪と文旦のサラダ」「春菊 新玉ねぎ ツナ クリームチーズのリエットと バケット」「熊本ワイナリーの 菊鹿」と紹介し、「最近 マイブームなお料理ばかりですが 好きな物作って みんなで 美味しいね〜っていただくのが やっぱり一番幸せ」とうれしそうにつづった。
コメント欄には「彩り鮮やかなお料理」「バランスのいいご飯ですね 全部美味しそうです」「仕事でお忙しいのに、お料理もしっかりされてますね どれもこれも美味しそう」「栄養バランスが整っている美味しそうな料理ばかり」「相変わらずの料理上手」「お家ごはん、素敵な時間を過ごせて良かったですね」など、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「彩り鮮やかなお料理」「どれもこれも美味しそう」“マイブーム”手料理の数々を披露した原日出子
原は「怒涛の撮影続きで しばらく お家でゆっくり ご飯食べてなかった 昨夜は ようやくお家ご飯 みんな揃ったのでお野菜もタンパク質もミネラルもバランス良く食べました」と伝え、彩り豊かな手料理の数々を投稿。
メニューについて「お野菜たっぷり ワカメもたっぷり 豚肉のみぞれ鍋」「そら豆 パプリカ マッシュルーム 海老のアヒージョ」「アスパラと生ハムの春巻き」「蕪と文旦のサラダ」「春菊 新玉ねぎ ツナ クリームチーズのリエットと バケット」「熊本ワイナリーの 菊鹿」と紹介し、「最近 マイブームなお料理ばかりですが 好きな物作って みんなで 美味しいね〜っていただくのが やっぱり一番幸せ」とうれしそうにつづった。
コメント欄には「彩り鮮やかなお料理」「バランスのいいご飯ですね 全部美味しそうです」「仕事でお忙しいのに、お料理もしっかりされてますね どれもこれも美味しそう」「栄養バランスが整っている美味しそうな料理ばかり」「相変わらずの料理上手」「お家ごはん、素敵な時間を過ごせて良かったですね」など、さまざまな反響が寄せられている。